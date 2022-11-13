Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дейвер Вега - статистика

Завершил карьеру
19 сентября 1992 (34)
#15 | Нападающий
178 см
Коста-Рика
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандефьорд
18
2
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Сандефьорд
2 : 2
13.11.2022
Хаугесунд
1' - 62'
60'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Мольде
2 : 1
06.11.2022
Сандефьорд
1' - 88'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 2
30.10.2022
ХамКам
1' - 70'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
1 : 0
23.10.2022
Сандефьорд
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
1 : 2
16.10.2022
Йерв
1' - 77'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
4 : 1
09.10.2022
Сандефьорд
1' - 85'
45'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сандефьорд
1 : 1
02.10.2022
Сарпсборг 08
1' - 65'
52'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Волеренга
4 : 0
18.09.2022
Сандефьорд
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
1 : 3
10.09.2022
Одд
1' - 62'
61'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Кристиансунд
3 : 1
04.09.2022
Сандефьорд
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сандефьорд
2 : 2
27.08.2022
Стремсгодсет
76' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Йерв
1 : 2
16.07.2022
Сандефьорд
1' - 60'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
4 : 3
03.07.2022
Сандефьорд
1' - 85'
44'
73'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Сандефьорд
2 : 2
26.06.2022
Тромсе
1' - 74'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Викинг
1 : 2
19.06.2022
Сандефьорд
75' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Стремсгодсет
0 : 5
23.04.2022
Сандефьорд
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
ХамКам
3 : 0
18.04.2022
Сандефьорд
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Сандефьорд
1 : 2
10.04.2022
Буде-Глимт
58' - 90'
68'
68'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Хаугесунд
1 : 3
03.04.2022
Сандефьорд
71' - 90'
Главные новости
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
1
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+