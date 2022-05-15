Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дарио Пециреп - статистика

Завершил карьеру
14 августа 1991 (35), Сараево
#9 | Нападающий
188 см
Хорватия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аустрия К
9
1
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия К
1 : 2
15.05.2022
Аустрия
82' - 90'
90'
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Аустрия К
2 : 3
24.04.2022
Вольфсберг
67' - 90'
Австрия. Бундеслига, 4 тур
Аустрия К
0 : 6
10.04.2022
Зальцбург
57' - 90'
Австрия. Бундеслига, 3 тур
Аустрия
1 : 1
03.04.2022
Аустрия К
82' - 90'
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Штурм
3 : 1
20.03.2022
Аустрия К
86' - 90'
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия К
1 : 3
13.03.2022
Рапид
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 21 тур
Аустрия К
1 : 1
27.02.2022
Рид
1' - 64'
64'
Австрия. Бундеслига, 20 тур
Аустрия К
2 : 0
20.02.2022
Альтах
1' - 90'
27'
Австрия. Бундеслига, 19 тур
ЛАСК
2 : 2
13.02.2022
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 18 тур
Аустрия К
0 : 3
12.12.2021
Штурм
46' - 90'
Австрия. Бундеслига, 17 тур
Тироль
0 : 1
04.12.2021
Аустрия К
81' - 90'
Австрия. Бундеслига, 16 тур
Аустрия К
2 : 1
27.11.2021
Зальцбург
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Хартберг
0 : 2
06.11.2021
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия К
3 : 3
30.10.2021
Адмира Ваккер
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Вольфсберг
2 : 1
23.10.2021
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 5 тур
Зальцбург
3 : 1
21.08.2021
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 2 тур
Адмира Ваккер
4 : 0
31.07.2021
Аустрия К
Был в запасе
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Аустрия К
1 : 1
25.07.2021
Вольфсберг
Был в запасе
Главные новости
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
Названо чувство, которое испытал Роналду из-за решения тренера Португалии
11:18
1
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
2
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
9
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
5
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+