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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Альтах
Аустрия К - Альтах: обзор матча 20 февраля 2022
Аустрия К
20.02.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Альтах
27'
Д. Пециреп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Альтах
81'
Желтая карточка
А. Нухиу
78'
Желтая карточка
Д. Гаудино
Замена
Р. Реп
️️️️
М. Блауэнштайнер
62'
56'
Замена
Ш. Хаудум
️️️️
Э. Шрайнер
46'
Замена
S. Mischitz
️️️️
М. Турнвальд
46'
Замена
А. Нухиу
️️️️
К. Моншейн
40'
Желтая карточка
С. Айгнер
Желтая карточка
Ф. Яриц
34'
32'
Желтая карточка
Б. Нимага
ГОЛ! 1:0!
Д. Пециреп
Пас отдал
Ф. Яриц
27'
26'
Желтая карточка
Н. Эдокполор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
8
Космас Гезос
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Альтах
16
Tino Casali
ВР
37
Носа Эдокполор
ЛЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
29
Бакари Нимага
ЦП
16
Эмануэль Шрайнер
ЦП
10
Джанлука Гаудино
ЦП
19
Себастьян Айгнер
ЦП
29
Доминик Райтер
ЦП
23
David Bumberger
ЦФ
37
Микаэль Нанизаямо
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Аустрия К
36
Marcel Kostenbauer
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
55
Райко Реп
ЦП
23
Thomas Roberts
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Альтах
14
Samuel Mischitz
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
29
Noah Bitsche
ЦП
27
Штефан Хаудум
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
3-2-1-4
1
Мозер
7
Яриц
33
Шумахер
31
Марер
37
Виммер
8
Гезос
21
Тимосси-Андерссон
24
Цветко
9
Пециреп
63
Сараванья
5
Блауэнштайнер
2-5-3
16
34
Турнвальд
37
Эдокполор
29
Нимага
10
Гаудино
19
Айгнер
29
Райтер
16
Шрайнер
14
Моншейн
37
Нанизаямо
23
5
Блауэнштайнер
55
Реп
55
Реп
5
Блауэнштайнер
34
Турнвальд
14
14
34
Турнвальд
16
Шрайнер
27
Хаудум
27
Хаудум
16
Шрайнер
14
Моншейн
9
Нухиу
9
Нухиу
14
Моншейн
Остались в запасе
Аустрия К
Альтах
33
Флориан Ридер
ЛВ
36
Marcel Kostenbauer
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
23
Thomas Roberts
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
29
Noah Bitsche
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Остались в запасе
33
Флориан Ридер
ЛВ
36
Marcel Kostenbauer
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
23
Thomas Roberts
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Остались в запасе
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
29
Noah Bitsche
ЦП
11
Marco Meilinger
ЦП
99
Jakob Odehnal
ЦФ
Статистика матча Аустрия К - Альтах
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Альтах
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Грацер
- : -
27.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Зальцбург
3 : 0
18.10.2026
Альтах
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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