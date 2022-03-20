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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Штурм - Аустрия К
Штурм - Аустрия К: обзор матча 20 марта 2022
Штурм
20.03.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 2 тур
3 : 1
Завершен
Аустрия К
23'
М. Саркария
43'
М. Саркария
75'
Й. Горенц-Станкович
39'
М. Пинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Штурм - Аустрия К
90'
+3
Желтая карточка
П. Грайль
Замена
К. Ланг
️️️️
М. Саркария
90'
+1
Желтая карточка
Л. Ягер
89'
87'
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
М. Морейра
86'
Замена
Д. Пециреп
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
Замена
Л. Ягер
️️️️
Ю. Газибегович
77'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Я. Яншер
77'
ГОЛ! 3:1!
Й. Горенц-Станкович
75'
68'
Замена
T. Roberts
️️️️
К. Цветко
67'
Замена
F. MiesenbÃ¶ck
️️️️
Т. Шумахер
57'
Желтая карточка
А. Тимосси-Андерссон
46'
Замена
М. Блауэнштайнер
️️️️
Т. Марер
Замена
А. Кюн
️️️️
А. Ньянгбо
46'
Замена
С. Хирлендер
️️️️
А. Прасс
46'
45'
+3
Желтая карточка
К. Цветко
44'
Желтая карточка
М. Морейра
ГОЛ! 2:1!
М. Саркария
Пас отдал
Я. Яншер
43'
39'
ГОЛ! 1:1!
М. Пинк
Пас отдал
Т. Шумахер
ГОЛ! 1:0!
М. Саркария
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
89
Якоб Яншер
ЦП
7
Андерсон Ньянгбо
ЦФ
19
Расмус Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
18
Патрик Грайль
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
63
Иван Сараванья
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
17
Лукас Ягер
ЦЗ
30
Андреас Кюн
ЛП
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
27
Кристоф Ланг
АП
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
8
Alexander Fuchs
ЦП
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Зибенхандль
22
Аффенгрубер
5
Вютрих
4
Горенц-Станкович
44
Данте
70
Газибегович
22
Прасс
89
Яншер
11
Саркария
19
Хойлунд
7
Ньянгбо
3-2-2-3
13
Менцель
7
Яриц
33
Шумахер
8
Гезос
31
Марер
6
Морейра
21
Тимосси-Андерссон
18
Грайль
32
Пинк
24
Цветко
63
Сараванья
70
Газибегович
17
Ягер
17
Ягер
70
Газибегович
7
Ньянгбо
30
Кюн
30
Кюн
7
Ньянгбо
89
Яншер
8
Китеишвили
8
Китеишвили
89
Яншер
22
Прасс
25
Хирлендер
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Саркария
27
Ланг
27
Ланг
11
Саркария
33
Шумахер
7
7
33
Шумахер
31
Марер
5
Блауэнштайнер
5
Блауэнштайнер
31
Марер
24
Цветко
23
23
24
Цветко
6
Морейра
30
Фридрикас
30
Фридрикас
6
Морейра
21
Тимосси-Андерссон
9
Пециреп
9
Пециреп
21
Тимосси-Андерссон
Остались в запасе
Штурм
Аустрия К
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Главный тренер
Кристиан Илцер
1
Леннарт Мозер
ВР
8
Alexander Fuchs
ЦП
Остались в запасе
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
6
Александар Боркович
ЦЗ
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
8
Alexander Fuchs
ЦП
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Штурм - Аустрия К
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
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