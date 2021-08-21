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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Аустрия К
Зальцбург - Аустрия К: обзор матча 21 августа 2021
Зальцбург
21.08.2021, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Аустрия К
3'
К. Адейеми
70'
М. Бериша
84'
Р. Кристенсен
14'
А. Тимосси-Андерссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зальцбург - Аустрия К
ГОЛ! 3:1!
Р. Кристенсен
Пас отдал
К. Пиатковски
84'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Н. Капалдо
83'
82'
Замена
F. Markelic
️️️️
Т. Гемичибаши
73'
Желтая карточка
Н. Виммер
ГОЛ! 2:1!
М. Бериша
70'
Замена
М. Бериша
️️️️
К. Адейеми
70'
69'
Желтая карточка
М. Пинк
Замена
Б. Шешко
️️️️
Н. Окафор
61'
58'
Замена
Т. Мацеевски
️️️️
Ф. Ридер
52'
Желтая карточка
Т. Марер
Желтая карточка
Н. Капалдо
47'
Замена
М. Кьергор
️️️️
А. Бернед
46'
18'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
14'
ГОЛ! 1:1!
А. Тимосси-Андерссон
Пас отдал
Т. Марер
ГОЛ! 1:0!
К. Адейеми
Пас отдал
Бернардо
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
19
Ноа Окафор
ЦФ
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
14
Мауриц Кьергор
ЦФ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
20
Мергим Бериша
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
0
P. Hutter
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
92
F. Markelic
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Кен
13
Бернардо
91
Пиатковски
28
Соле
5
Кристенсен
4
Камара
24
Капалдо
24
Бернед
14
Адейеми
11
Ааронсон
19
Окафор
3-2-5
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
7
Яриц
33
Ридер
81
Гемичибаши
21
Тимосси-Андерссон
32
Пинк
18
Грайль
24
Цветко
5
Блауэнштайнер
24
Капалдо
17
Ульмер
17
Ульмер
24
Капалдо
24
Бернед
14
Кьергор
14
Кьергор
24
Бернед
19
Окафор
30
Шешко
30
Шешко
19
Окафор
14
Адейеми
20
Бериша
20
Бериша
14
Адейеми
81
Гемичибаши
92
92
81
Гемичибаши
33
Ридер
20
Мацеевски
20
Мацеевски
33
Ридер
Остались в запасе
Зальцбург
Аустрия К
58
Нико Мантль
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
1
Леннарт Мозер
ВР
0
P. Hutter
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
13
Николас Зайвальд
ЦП
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
0
P. Hutter
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Статистика матча Зальцбург - Аустрия К
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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