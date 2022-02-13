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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
ЛАСК - Аустрия К
ЛАСК - Аустрия К: обзор матча 13 февраля 2022
ЛАСК
13.02.2022, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 19 тур
2 : 2
Завершен
Аустрия К
14'
М. Рагуц
77'
Б. Йовичич
74'
Т. Марер
90+1'
Т. Гемичибаши (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЛАСК - Аустрия К
90'
+6
Красная карточка
Т. Гемичибаши
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Т. Гемичибаши
Замена
Ф. Лукенедер
️️️️
С. Хорват
89'
87'
Замена
Ф. Яриц
️️️️
Т. Шумахер
Замена
А. Грубер
️️️️
Т. Гойгингер
78'
ГОЛ! 2:1!
Б. Йовичич
Пас отдал
М. Рагуц
77'
74'
ГОЛ! 1:1!
Т. Марер
Пас отдал
М. Пинк
Вторая желтая
П. Михорль
64'
Замена
Ф. Визингер
️️️️
Ф. Твардзик
64'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Д. Холланд
63'
63'
Замена
T. Roberts
️️️️
К. Цветко
Желтая карточка
А. Шлагер
44'
26'
Желтая карточка
К. Цветко
ГОЛ! 1:0!
М. Рагуц
Пас отдал
М. Поцман
14'
Желтая карточка
П. Михорль
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
34
Ян Боллер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
33
Филип Твардзик
ЦП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Марко Рагуц
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
18
Патрик Грайль
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
28
Филипп Визингер
ЦЗ
11
Кеито Накамура
ЛВ
32
Бранко Йовичич
ОП
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
9
Андреас Грубер
ЦФ
Аустрия К
7
Флориан Яриц
ЦЗ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
1-1-3-2-3
30
Шлагер
34
Боллер
8
Холланд
34
Михорль
36
Реннер
33
Твардзик
30
Хорват
29
Флеккер
9
Рагуц
36
Гойгингер
19
Поцман
3-1-3-3
13
Менцель
33
Шумахер
31
Марер
8
Гезос
81
Гемичибаши
21
Тимосси-Андерссон
18
Грайль
33
Ридер
32
Пинк
63
Сараванья
24
Цветко
30
Хорват
33
Лукенедер
33
Лукенедер
30
Хорват
33
Твардзик
28
Визингер
28
Визингер
33
Твардзик
8
Холланд
32
Йовичич
32
Йовичич
8
Холланд
36
Гойгингер
9
Грубер
9
Грубер
36
Гойгингер
33
Шумахер
7
Яриц
7
Яриц
33
Шумахер
24
Цветко
23
23
24
Цветко
Остались в запасе
ЛАСК
Аустрия К
36
Томас Гебауэр
ВР
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
11
Кеито Накамура
ЛВ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
20
Хен-Сок Хонг
ЦП
11
Кеито Накамура
ЛВ
Остались в запасе
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ЛАСК - Аустрия К
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
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