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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Зальцбург
Аустрия К - Зальцбург: обзор матча 10 апреля 2022
Аустрия К
10.04.2022, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 4 тур
0 : 6
Завершен
Зальцбург
42'
Л. Сучич
55'
Л. Сучич
68'
М. Вебер
70'
М. Кьергор
79'
К. Адейеми (П)
81'
Б. Шешко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Зальцбург
84'
Желтая карточка
Л. Сучич
81'
ГОЛ! 0:6!
Б. Шешко
79'
ГОЛ с пенальти! 0:5!
К. Адейеми
76'
Замена
З. Юнузович
️️️️
Н. Капалдо
Замена
Р. Реп
️️️️
Ф. Яриц
71'
70'
ГОЛ! 0:4!
М. Кьергор
Пас отдал
Н. Зайвальд
68'
ГОЛ! 0:3!
М. Вебер
Пас отдал
К. Адейеми
Желтая карточка
П. Грайль
67'
61'
Замена
Б. Шешко
️️️️
Ж. Адаму
61'
Замена
М. Кьергор
️️️️
М. Камара
Замена
Д. Пециреп
️️️️
М. Блауэнштайнер
57'
55'
ГОЛ! 0:2!
Л. Сучич
46'
Замена
К. Пиатковски
️️️️
У. Соле
46'
Замена
К. Адейеми
️️️️
Н. Окафор
42'
ГОЛ! 0:1!
Л. Сучич
Пас отдал
Н. Зайвальд
Желтая карточка
И. Сараванья
33'
Красная карточка
Т. Гемичибаши
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
8
Космас Гезос
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
18
Патрик Грайль
АП
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
19
Ноа Окафор
ЦФ
20
Жуниор Адаму
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
55
Райко Реп
ЦП
23
Thomas Roberts
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Зальцбург
33
Александр Вальке
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
16
Златко Юнузович
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
3-1-1-5
13
Менцель
33
Шумахер
7
Яриц
8
Гезос
81
Гемичибаши
18
Грайль
32
Пинк
63
Сараванья
24
Цветко
20
Мацеевски
5
Блауэнштайнер
4-1-3-2
16
Кен
5
Кристенсен
28
Соле
8
Вебер
17
Ульмер
4
Камара
24
Капалдо
13
Зайвальд
24
Сучич
20
Адаму
19
Окафор
7
Яриц
55
Реп
55
Реп
7
Яриц
5
Блауэнштайнер
9
Пециреп
9
Пециреп
5
Блауэнштайнер
19
Окафор
14
Адейеми
14
Адейеми
19
Окафор
28
Соле
91
Пиатковски
91
Пиатковски
28
Соле
24
Капалдо
16
Юнузович
16
Юнузович
24
Капалдо
4
Камара
14
Кьергор
14
Кьергор
4
Камара
20
Адаму
30
Шешко
30
Шешко
20
Адаму
Остались в запасе
Аустрия К
Зальцбург
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
23
Thomas Roberts
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
33
Александр Вальке
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Остались в запасе
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
23
Thomas Roberts
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Остались в запасе
33
Александр Вальке
ВР
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
Статистика матча Аустрия К - Зальцбург
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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