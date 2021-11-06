Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Хартберг - Аустрия К
Хартберг - Аустрия К: обзор матча 06 ноября 2021
Хартберг
06.11.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 14 тур
0 : 2
Завершен
Аустрия К
4'
М. Пинк
34'
М. Пинк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хартберг - Аустрия К
87'
Желтая карточка
Н. Виммер
Замена
J. Lemmerer
️️️️
D. Stec
83'
79'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
Желтая карточка
М. Зоннляйтнер
77'
75'
Желтая карточка
T. Roberts
Замена
М. Джон Лема
️️️️
Н. Ниман
73'
64'
Замена
T. Roberts
️️️️
Ф. Ридер
Замена
P. Erhardt
️️️️
М. Хорват
58'
Замена
М. Шмербек
️️️️
Н. Белакович
58'
Замена
М. Зоннляйтнер
️️️️
M. Steinwender
46'
35'
Желтая карточка
К. Цветко
34'
ГОЛ! 0:2!
М. Пинк
25'
Замена
A. Fuchs
️️️️
П. Грайль
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Пинк
Пас отдал
Т. Гемичибаши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хартберг
1
Рене Свете
ВР
28
Юрген Хайль
ЦЗ
22
David Stec
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
31
Томас Роттер
ЦЗ
27
Thomas Kofler
ЦЗ
10
Неманья Белакович
ЦП
23
Тобиас Кайнц
ЦП
24
Дарио Тадич
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
11
Матия Хорват
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
37
Николас Виммер
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
28
Херберт Пауль
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Хартберг
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Микаэль Джон Лема
ЦП
34
Марк-Андре Шмербек
ЦП
19
Jürgen Lemmerer
ЦФ
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
8
Alexander Fuchs
ЦП
9
Дарио Пециреп
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
3-2-2-3
1
Свете
15
31
Роттер
27
22
28
Хайль
10
Белакович
23
Кайнц
11
Хорват
7
Ниман
24
Тадич
2-2-5
13
Менцель
37
Виммер
7
Яриц
33
Ридер
81
Гемичибаши
28
Пауль
32
Пинк
18
Грайль
24
Цветко
63
Сараванья
15
6
Зоннляйтнер
6
Зоннляйтнер
15
11
Хорват
6
6
11
Хорват
7
Ниман
7
Лема
7
Лема
7
Ниман
10
Белакович
34
Шмербек
34
Шмербек
10
Белакович
22
19
19
22
18
Грайль
8
8
18
Грайль
33
Ридер
23
23
33
Ридер
Остались в запасе
Хартберг
Аустрия К
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
Главный тренер
Манфред Шмид
1
Леннарт Мозер
ВР
9
Дарио Пециреп
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
Остались в запасе
1
Raphael Sallinger
ВР
4
Manfred Gollner
ЦЗ
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
9
Дарио Пециреп
ЦФ
0
P. Hutter
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Хартберг - Аустрия К
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Хартберг
3 : 0
08.11.2026
Альтах
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Грацер
0 : 4
30.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Стадион:
Профертил Арена Хартберг
Новости команд
Все
Хартберг
Аустрия К
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
«Уфа» рассказала, с каким европейским клубом вела переговоры по Агаларову
2022.07.24 14:45
2
Товарищеские матчи. Черный принес «Локомотиву» победу над «Хартбергом», «Уфа» обыграла «Ботошани»
2021.07.09 20:59
3
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
2024.05.20 13:27
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
2018.06.29 20:56
1
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
2017.12.07 23:14
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
2017.10.20 00:05
3
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью
2017.09.28 23:59
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+