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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Зальцбург
Аустрия К - Зальцбург: обзор матча 27 ноября 2021
Аустрия К
27.11.2021, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Зальцбург
30'
Т. Гемичибаши
80'
М. Пинк
90+1'
Р. Кристенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аустрия К - Зальцбург
Желтая карточка
Х. Пауль
90'
+6
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Р. Кристенсен
ГОЛ! 2:0!
М. Пинк
Пас отдал
П. Грайль
80'
79'
Замена
М. Дьямбу
️️️️
Н. Капалдо
Замена
T. Roberts
️️️️
Ф. Ридер
77'
Замена
A. Fuchs
️️️️
Т. Гемичибаши
76'
61'
Замена
Л. Сучич
️️️️
Б. Ааронсон
61'
Замена
Н. Зайвальд
️️️️
А. Бернед
Желтая карточка
Т. Шумахер
58'
46'
Замена
Ж. Адаму
️️️️
Б. Шешко
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
36'
ГОЛ! 1:0!
Т. Гемичибаши
Пас отдал
М. Пинк
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
81
Тургай Гемичибаши
ЦП
28
Херберт Пауль
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ЦФ
18
Патрик Грайль
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
Зальцбург
16
Филипп Кен
ВР
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
5
Расмус Кристенсен
ПЗ
14
Карим Адейеми
ЛВ
4
Мохамед Камара
ОП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Антуан Бернед
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
30
Беньямин Шешко
ЦФ
Аустрия К
36
Marcel Kostenbauer
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
8
Alexander Fuchs
ЦП
63
Иван Сараванья
ЦФ
23
Thomas Roberts
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
6
Мамади Дьямбу
ОП
24
Лука Сучич
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
20
Жуниор Адаму
ЦФ
3-2-5
13
Менцель
31
Марер
37
Виммер
33
Шумахер
33
Ридер
81
Гемичибаши
32
Пинк
24
Цветко
18
Грайль
21
Тимосси-Андерссон
28
Пауль
4-1-2-2-1
16
Кен
5
Кристенсен
8
Вебер
28
Соле
27
Гиндо
4
Камара
24
Капалдо
24
Бернед
11
Ааронсон
14
Адейеми
30
Шешко
81
Гемичибаши
8
8
81
Гемичибаши
33
Ридер
23
23
33
Ридер
24
Капалдо
6
Дьямбу
6
Дьямбу
24
Капалдо
11
Ааронсон
24
Сучич
24
Сучич
11
Ааронсон
24
Бернед
13
Зайвальд
13
Зайвальд
24
Бернед
30
Шешко
20
Адаму
20
Адаму
30
Шешко
Остались в запасе
Аустрия К
Зальцбург
36
Marcel Kostenbauer
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
Остались в запасе
36
Marcel Kostenbauer
ВР
7
Флориан Яриц
ЦЗ
63
Иван Сараванья
ЦФ
77
Глойр Аманда
ЦФ
9
Дарио Пециреп
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
Статистика матча Аустрия К - Зальцбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Зальцбург
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
- : -
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
1 : 3
25.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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