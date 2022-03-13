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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия К - Рапид
Аустрия К - Рапид: обзор матча 13 марта 2022
Аустрия К
13.03.2022, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, группа A, 1 тур
1 : 3
Завершен
Рапид
41'
Т. Гемичибаши (П)
27'
М. Груль
35'
Б. Циммерманн
49'
Ю. Демир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аустрия К - Рапид
85'
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Б. Циммерманн
Замена
М. Морейра
️️️️
Т. Шумахер
80'
76'
Замена
С. Граховац
️️️️
Р. Любичич
76'
Замена
Т. Шик
️️️️
Ф. Стойкович
76'
Замена
К. Аразе
️️️️
М. Груль
68'
Желтая карточка
Ф. Стойкович
Желтая карточка
Н. Виммер
63'
Замена
Р. Реп
️️️️
К. Цветко
62'
Замена
Л. Фридрикас
️️️️
Ф. Яриц
62'
55'
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Морман
Вторая желтая
Т. Гемичибаши
53'
49'
ГОЛ! 1:3!
Ю. Демир
Пас отдал
М. Груль
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Т. Гемичибаши
41'
35'
ГОЛ! 0:2!
Б. Циммерманн
Пас отдал
М. Морман
27'
ГОЛ! 0:1!
М. Груль
Пас отдал
Д. Петрович
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
26'
8'
Желтая карточка
М. Морман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
8
Космас Гезос
ЦЗ
7
Флориан Яриц
ЦЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
81
Тургай Гемичибаши
ОП
18
Патрик Грайль
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
32
Маркус Пинк
ЦФ
24
Кристофер Цветко
ЦФ
63
Иван Сараванья
ЦФ
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
5
Мартин Морман
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
30
Филип Стойкович
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
10
Роберт Любичич
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
22
Юсуф Демир
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Аустрия К
1
Леннарт Мозер
ВР
6
Максимилиано Морейра
ЛЗ
55
Райко Реп
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
9
Дарио Пециреп
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
30
Лукас Фридрикас
ЦФ
Рапид
21
Бернхард Унгер
ВР
23
Йонас Ауэр
ЛП
15
Срджан Граховац
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
13
Торстен Шик
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
4-1-2-3
13
Менцель
8
Гезос
37
Виммер
33
Шумахер
7
Яриц
81
Гемичибаши
18
Грайль
21
Тимосси-Андерссон
63
Сараванья
24
Цветко
32
Пинк
4-2-1-3
1
Хедл
4
Айву
30
Стойкович
6
Виммер
5
Морман
10
Любичич
21
Петрович
18
Груль
22
Демир
9
Дрейф
9
Циммерманн
33
Шумахер
6
Морейра
6
Морейра
33
Шумахер
24
Цветко
55
Реп
55
Реп
24
Цветко
7
Яриц
30
Фридрикас
30
Фридрикас
7
Яриц
5
Морман
23
Ауэр
23
Ауэр
5
Морман
10
Любичич
15
Граховац
15
Граховац
10
Любичич
30
Стойкович
13
Шик
13
Шик
30
Стойкович
9
Циммерманн
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
9
Циммерманн
18
Груль
36
Аразе
36
Аразе
18
Груль
Остались в запасе
Аустрия К
Рапид
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
9
Дарио Пециреп
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
9
Дарио Пециреп
ЦФ
5
Майкл Блауэнштайнер
ЦФ
Остались в запасе
21
Бернхард Унгер
ВР
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Статистика матча Аустрия К - Рапид
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Информация о матче
Стадион:
Хипо Груп Арена
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