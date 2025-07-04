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ОФИ
Марко Раконьяц
Новости
€ 450 тыс
Марко Раконьяц - новости
ОФИ
25 апреля 2000 (26)
#77 | Нападающий
192 см
Черногория
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Трансферы
«Локомотив» расторг контракт с легионером
2025.07.04 21:09
1
«Локомотив» ищет команды для 6 игроков
2025.05.28 18:24
Фото
«Локомотив» отдал Раконьяца в третью аренду
2024.07.02 23:23
«Локомотив» может отдать черногорского форварда в аренду венгерскому клубу
2024.06.13 11:07
«Локомотив» ищет новые команды для 11 игроков
2024.05.20 18:43
2
«Локомотив» объявил об уходе Раконьяца
2023.07.27 18:10
1
«Локомотив» нашел новый клуб для Раконьяца
2023.07.27 17:55
«Мне помогли осуществить детскую мечту». Раконьяц – о переходе в «Црвену Звезду» из «Локомотива»
2023.02.04 14:14
«Локо» может получить более 5 миллионов евро». Агент Раконьяца – об аренде в «Црвену Звезду» с правом выкупа
2023.02.04 08:40
Фото
«Локомотив» отдал Раконьяца в аренду «Црвене Звезде»
2023.02.03 20:53
«Локомотив» и «Црвена Звезда» согласовали переход Раконьяца
2023.01.31 23:30
1
«Локомотив» хотел отдать форварда с 0 голами в 15 матчах сербскому клубу, но сделка сорвалась
2023.01.29 22:46
3
Агент Раконьяца прокомментировал новость о возможном уходе игрока из «Локомотива»
2023.01.26 23:33
«Црвена Звезда» сделала предложение по форварду «Локомотива»
2023.01.26 21:44
Булыкин назвал главного игрока-разочарование первого круга РПЛ
2022.11.01 20:52
Раконьяц: «Локомотив» на правильном пути»
2022.10.19 23:44
Раконьяц назвал своего кумира
2022.08.05 00:42
1
Раконьяц назвал главное отличие между российским и сербским футболом
2022.08.04 23:23
Раконьяц: «Зенит» – сильнейший соперник в моей карьере»
2022.08.04 20:29
Раконьяц: «Россия – сверхдержава в глазах черногорцев. Это старшая сестра для нас»
2022.08.04 19:19
1
У форварда «Локомотива» Раконьяца проблемы с глазом. Он рискует пропустить игру с «Ростовом»
2022.07.23 15:37
1
Фассон, Миранчук, Раконьяц – в основе «Локомотива» на матч с «Факелом»
2022.07.03 15:50
6
«Воодушевлен всем, что увидел». Раконьяц – о «Локомотиве»
2022.06.23 11:56
«Раконьяц и Гайич дойдут до уровня Ивановича и Видича». Агент – о новичках «Локо» и ЦСКА
2022.06.22 10:38
1
В «Локомотиве» объяснили подписание Раконьяца низким ростом команды
2022.06.08 17:51
1
Раконьяц назвал закономерной победу «Локомотива» над «Рубином»
2022.05.09 11:49
Видео
Новичок «Локомотива» Раконьяц прибыл в расположение клуба
2022.05.07 15:15
Экс-директор академии «Локо» Кузьмичев – о покупке Раконьяца: «Цорн и Леонченко продолжают спекулятивную стратегию. Они оторваны от реальности»
2022.04.29 18:24
3
Новичок «Локо» Раконьяц: «Переговоры прошли очень быстро. Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне»
2022.04.29 14:53
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Новичок «Локо» Раконьяц: «У меня нет никакого страха перед приездом в Москву»
2022.04.29 12:43
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