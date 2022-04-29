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  • Экс-директор академии «Локо» Кузьмичев – о покупке Раконьяца: «Цорн и Леонченко продолжают спекулятивную стратегию. Они оторваны от реальности»

Экс-директор академии «Локо» Кузьмичев – о покупке Раконьяца: «Цорн и Леонченко продолжают спекулятивную стратегию. Они оторваны от реальности»

29 апреля 2022, 18:24
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Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев раскритиковал клуб за покупку черногорского форварда Марко Раконьяца за 2,5 миллиона евро.

«Скажите, ну какой в нынешних условиях может быть Раконьяц, какие «Чукарички»? Опять расходы миллионов, плюс зарплата футболиста, налоги, наверняка есть ещe агентские выплаты, и это всe при удручающих финансовых показателях «Локомотива», которые были недавно опубликованы.

Кстати, портал Transfermarkt оценивает Раконьяца в 500 тысяч евро. Я понимаю, что оценки Transfermarkt весьма условны, но не в пять же раз.

Такое ощущение, что Цорн и Леонченко оторваны от реальности и живут в каком-то своeм мире, продолжая свою спекулятивную стратегию.

Повторюсь, главными задачами на сегодняшний день являются сокращение трансферных расходов и привлечение максимально возможного количества собственных воспитанников в состав футбольной команды, важнейшая роль отводится здесь футбольной академии «Локомотива», молодeжной команде и «Казанке».

Уже кто только не говорит, что необходим новый уровень подготовки российских футболистов – жизнь заставляет. В «Локомотиве» же – не самый большой бюджет академии хотят сократить, а «Казанку» расформировать.

Слова Цорна о том, что расформировки не будет, а будет оптимизация, чтобы соединить молодeжный состав с «Казанкой» в одну команду», не стоит воспринимать всерьeз, он совершенно не понимает, о чeм говорит, и продолжает нести какую-то чушь для общественности.

Если с Цорном всe понятно, то деятельность Плутника, который, между прочим, является заместителем генерального директора РЖД, вызывает всe больше и больше вопросов.

Почему у всех на глазах происходит развал одной из лучших в стране систем подготовки футболистов, почему «Локомотив» отдан на откуп лицам из недружественных стран, почему такие финансовые показатели у клуба и кто будет закрывать финансовую «дыру» в бюджете, почему такое отношение к государственным средствам, выделяемым РЖД, и, наконец, почему эти средства должны пополнять бюджеты футбольных клубов и агентов из недружественных стран, вместо того, чтобы направлять их на воспитание российских футболистов и улучшение спортивной инфраструктуры?

На эти и другие вопросы всe равно придeтся отвечать, пора бы уже задуматься», – сказал Кузьмичев.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Раконьяц Марко
Комментарии (3)
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Vitaga
1651249220
рангник был бы рад. научил
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portero
1651251436
Цорн приехал деньгу хапать, футбол ему пофиг...
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PAREVG.
1651261931
Полностью согласен. Еще бы избавиться от всех бюргеров в руководстве, и всех легионеров, кроме Изидора и Рыбуса, а в первую очередь надо избавиться от "русского" хохла, мартыхая - Мампаси, почти все пропущенные мячи на его совести. Только обрадовался, что избавились от Мурило, купили такого же, если не хуже...
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