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Экс-директор академии «Локо» Кузьмичев – о покупке Раконьяца: «Цорн и Леонченко продолжают спекулятивную стратегию. Они оторваны от реальности»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев раскритиковал клуб за покупку черногорского форварда Марко Раконьяца за 2,5 миллиона евро.

«Скажите, ну какой в нынешних условиях может быть Раконьяц, какие «Чукарички»? Опять расходы миллионов, плюс зарплата футболиста, налоги, наверняка есть ещe агентские выплаты, и это всe при удручающих финансовых показателях «Локомотива», которые были недавно опубликованы.

Кстати, портал Transfermarkt оценивает Раконьяца в 500 тысяч евро. Я понимаю, что оценки Transfermarkt весьма условны, но не в пять же раз.

Такое ощущение, что Цорн и Леонченко оторваны от реальности и живут в каком-то своeм мире, продолжая свою спекулятивную стратегию.

Повторюсь, главными задачами на сегодняшний день являются сокращение трансферных расходов и привлечение максимально возможного количества собственных воспитанников в состав футбольной команды, важнейшая роль отводится здесь футбольной академии «Локомотива», молодeжной команде и «Казанке».

Уже кто только не говорит, что необходим новый уровень подготовки российских футболистов – жизнь заставляет. В «Локомотиве» же – не самый большой бюджет академии хотят сократить, а «Казанку» расформировать.

Слова Цорна о том, что расформировки не будет, а будет оптимизация, чтобы соединить молодeжный состав с «Казанкой» в одну команду», не стоит воспринимать всерьeз, он совершенно не понимает, о чeм говорит, и продолжает нести какую-то чушь для общественности.

Если с Цорном всe понятно, то деятельность Плутника, который, между прочим, является заместителем генерального директора РЖД, вызывает всe больше и больше вопросов.

Почему у всех на глазах происходит развал одной из лучших в стране систем подготовки футболистов, почему «Локомотив» отдан на откуп лицам из недружественных стран, почему такие финансовые показатели у клуба и кто будет закрывать финансовую «дыру» в бюджете, почему такое отношение к государственным средствам, выделяемым РЖД, и, наконец, почему эти средства должны пополнять бюджеты футбольных клубов и агентов из недружественных стран, вместо того, чтобы направлять их на воспитание российских футболистов и улучшение спортивной инфраструктуры?

На эти и другие вопросы всe равно придeтся отвечать, пора бы уже задуматься», – сказал Кузьмичев.

Тест: назовите все российские клубы

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Источник: «Чемпионат»

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Сегодня, 18:24
Комментарии2
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    Рейтинг: +62759

    portero 23 минуты назад

    Цорн приехал деньгу хапать, футбол ему пофиг...

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    Рейтинг: +1556

    Vitaga 1 час назад

    рангник был бы рад. научил

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