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    Раконьяц: «Зенит» – сильнейший соперник в моей карьере»

    Летний новичок «Локомотива» Марко Раконьяц поделился впечатлениями от очного матча с «Зенитом».

    – Первый тайм против «Зенит» был неплохим, но в итоге 0:5. Что произошло?

    – После индивидуальных ошибок, приведших ко второму мячу, мы немного сдали психологически. Но это не пошатнет нашу уверенность в дальнейшем.

    Мы очень много работаем, знаем, чего хотим добиться и как хотим выглядеть на поле.

    – «Зенит» – самый сильный соперник в твоей карьере? По уровню игры.

    – Да, это действительно сильнейший соперник, против которого мне приходилось выступать. Особенно впечатлили Ловрен и Клаудиньо.

    Первый – своей физической мощью, высоким игровым интеллектом, тем, как хорошо читает игру. Ну и ментальностью, конечно.

    На каждый мяч он идет со стопроцентной уверенностью. И при этом практически не оставляет форварду пространства.

    Клаудиньо – передвижениями между линиями, скоростью принятия решений, тем, как он обращается с мячом. Техничный игрок.

    – В России многие считают, что с «Зенитом» в этом сезоне нереально бороться. Как тебе кажется?

    – Не давал бы им такого большого преимущества. Естественно, у них очень качественные игроки, но при этом свое превосходство нужно доказывать на поле – из тура в тур.

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    Источник: «Матч ТВ»

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