Раконьяц: «Зенит» – сильнейший соперник в моей карьере»

Летний новичок «Локомотива» Марко Раконьяц поделился впечатлениями от очного матча с «Зенитом».

– Первый тайм против «Зенит» был неплохим, но в итоге 0:5. Что произошло?

– После индивидуальных ошибок, приведших ко второму мячу, мы немного сдали психологически. Но это не пошатнет нашу уверенность в дальнейшем.

Мы очень много работаем, знаем, чего хотим добиться и как хотим выглядеть на поле.

– «Зенит» – самый сильный соперник в твоей карьере? По уровню игры.

– Да, это действительно сильнейший соперник, против которого мне приходилось выступать. Особенно впечатлили Ловрен и Клаудиньо.

Первый – своей физической мощью, высоким игровым интеллектом, тем, как хорошо читает игру. Ну и ментальностью, конечно.

На каждый мяч он идет со стопроцентной уверенностью. И при этом практически не оставляет форварду пространства.

Клаудиньо – передвижениями между линиями, скоростью принятия решений, тем, как он обращается с мячом. Техничный игрок.

– В России многие считают, что с «Зенитом» в этом сезоне нереально бороться. Как тебе кажется?

– Не давал бы им такого большого преимущества. Естественно, у них очень качественные игроки, но при этом свое превосходство нужно доказывать на поле – из тура в тур.