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    Раконьяц: «Локомотив» на правильном пути»

    Футболист «Локомотива» Марко Раконьяц прокомментировал победу над «Химками» в четвертом туре группового этапа Кубка России (1:0).

    «Отличная игра, очень важная победа. У нас сейчас две победы подряд – в кубке и в чемпионате. Это значит, что «Локомотив» на правильном пути. Надеюсь, теперь все будет хорошо и мы выйдем из того положения, в котором были.

    Знаю ли я Юрия Семина? Конечно, я знаю, кто он. Остальное без комментариев», – сказал Раконьяц.

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    Источник: «РБ Спорт»

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