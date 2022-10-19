Раконьяц: «Локомотив» на правильном пути»

Футболист «Локомотива» Марко Раконьяц прокомментировал победу над «Химками» в четвертом туре группового этапа Кубка России (1:0).

«Отличная игра, очень важная победа. У нас сейчас две победы подряд – в кубке и в чемпионате. Это значит, что «Локомотив» на правильном пути. Надеюсь, теперь все будет хорошо и мы выйдем из того положения, в котором были.

Знаю ли я Юрия Семина? Конечно, я знаю, кто он. Остальное без комментариев», – сказал Раконьяц.