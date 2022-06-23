«Воодушевлен всем, что увидел». Раконьяц – о «Локомотиве»

Новичок «Локомотива» Марко Раконьяц поделился впечатлениями от пребывания в московском клубе.

– О выборе в пользу «Локомотива». Как проходили переговоры, долго ли раздумывал над предложением из Москвы?

– Переговоры прошли очень быстро. Когда я узнал, о каком клубе идeт речь, не стал рассматривать другие варианты, принял предложение приехать. Всe вместе заняло около десяти дней.

– Каковы первые впечатления о «Локомотиве»?

– Сначала я приехал на 15 дней для прохождения медосмотра и знакомства с командой. Был воодушевлeн буквально всем, что увидел. Сделаю всe, чтобы оправдать ожидания клуба в отношении меня.

– Какие первые впечатления от Москвы?

– Пока мне не так много удалось посмотреть, но то, что я успел увидеть, очень впечатляет. Это касается и города, и людей. Так что всe супер.

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