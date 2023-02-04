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    «Мне помогли осуществить детскую мечту». Раконьяц – о переходе в «Црвену Звезду» из «Локомотива»

    Новичок «Црвены Звезды» Марко Раконьяц поделился эмоциями в связи с переходом в сербский клуб.

    • Его арендовали у «Локомотива» с правом выкупа.
    • Клуб РПЛ может заработать на трансфере более 5 миллионов евро.
    • В этом сезоне нападающий сделал 1 ассист в 15 матчах.

    «С самого детства я хотел оказаться в «Црвене Звезде». Хочу поблагодарить всех людей, которые помогли мне осуществить детскую мечту.

    Я хочу забить как можно больше голов в красно-белой футболке и приносить команде победы. Надеюсь, мне удастся продолжить с того же места, на котором я остановился в прошлом сезоне.

    Очень рад работать с такими высококлассными игроками и тренерами, которые есть в «Црвене Звезде», – сказал Раконьяц.

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    Источник: Sportske

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