Раконьяц назвал своего кумира

Летний новичок «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал, на кого из футболистов он равняется.

«Мой кумир – Бензема. Никогда не любил классических центрфорвардов, на которых грузят подачи – и все.

Мне нравились те, кто играл в оттяжке, много ассистировал. Сам стараюсь так играть. А Бензема еще хорош и в завершении. Его многогранность удивляет.

Не скажу, что он лучший игрок современности. Все же есть еще Месси и Роналду, но в прошедшем сезоне он точно сыграл уровнем выше, чем эти двое», – считает 22-летний черногорец.