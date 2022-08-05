Раконьяц назвал своего кумира

Летний новичок «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал, на кого из футболистов он равняется.
«Мой кумир – Бензема. Никогда не любил классических центрфорвардов, на которых грузят подачи – и все.
Мне нравились те, кто играл в оттяжке, много ассистировал. Сам стараюсь так играть. А Бензема еще хорош и в завершении. Его многогранность удивляет.
Не скажу, что он лучший игрок современности. Все же есть еще Месси и Роналду, но в прошедшем сезоне он точно сыграл уровнем выше, чем эти двое», – считает 22-летний черногорец.
- Раконьяц заключил с «Локо» 4-летний контракт.
- Его купили за 2,5 миллиона евро.
- Форвард выбрал 77-й игровой номер.
Источник: «Матч ТВ»