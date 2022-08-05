Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?

    Раконьяц назвал своего кумира

    Летний новичок «Локомотива» Марко Раконьяц рассказал, на кого из футболистов он равняется.

    «Мой кумир – Бензема. Никогда не любил классических центрфорвардов, на которых грузят подачи – и все.

    Мне нравились те, кто играл в оттяжке, много ассистировал. Сам стараюсь так играть. А Бензема еще хорош и в завершении. Его многогранность удивляет.

    Не скажу, что он лучший игрок современности. Все же есть еще Месси и Роналду, но в прошедшем сезоне он точно сыграл уровнем выше, чем эти двое», – считает 22-летний черногорец.

    • Раконьяц заключил с «Локо» 4-летний контракт.
    • Его купили за 2,5 миллиона евро.
    • Форвард выбрал 77-й игровой номер.

    Новости по теме
    Раконьяц назвал главное отличие между российским и сербским футболом 1
    Раконьяц: «Зенит» – сильнейший соперник в моей карьере»
    Раконьяц: «Россия – сверхдержава в глазах черногорцев. Это старшая сестра для нас» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:42
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11