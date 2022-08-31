Марко Раконьяц - статистика
#77 | Нападающий
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Раконьяц
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Марко
|Фамилия
|Раконьяц
|Команда
|Црвена Звезда
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|3:1
|Пари НН (Нижний Новгород)
|23.11.2022
|86' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|18.10.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Химки (Химки)
|28.09.2022
|66' -90'
|Химки (Химки)
|0:5
|Локомотив (Москва)
|14.09.2022
|Был в запасе
|Локомотив (Москва)
|2:2
(3:1)п
|Краснодар (Краснодар)
|31.08.2022
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Локомотив (Москва)