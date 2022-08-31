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    Марко Раконьяц - статистика

    #77 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Раконьяц
    Команда Црвена Звезда
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 апреля 2000 (22 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
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