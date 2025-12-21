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Греция. Суперлига
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ОФИ
Марко Раконьяц
Статистика
€ 450 тыс
Марко Раконьяц - статистика
ОФИ
25 апреля 2000 (26)
#77 | Нападающий
192 см
Черногория
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Товарищеские матчи. Сборные 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ОФИ
13
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 15 тур
АЕК
2 : 1
21.12.2025
ОФИ
89' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
ОФИ
3 : 0
13.12.2025
Пансерраикос
82' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
Олимпиакос
3 : 0
06.12.2025
ОФИ
71' - 90'
Греция. Суперлига, 12 тур
ОФИ
0 : 1
29.11.2025
Волос
81' - 90'
Греция. Суперлига, 11 тур
Ларисса
1 : 2
24.11.2025
ОФИ
89' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 1
09.11.2025
АЕК
82' - 90'
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
3 : 0
03.11.2025
ОФИ
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
1 : 3
25.10.2025
Атромитос
78' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Панетоликос
4 : 2
18.10.2025
ОФИ
87' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ОФИ
3 : 0
04.10.2025
Арис
85' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
ОФИ
1 : 3
28.09.2025
Кифисиас
79' - 90'
Греция. Суперлига, 4 тур
Левадиакос
4 : 0
21.09.2025
ОФИ
1' - 28'
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
1 : 2
14.09.2025
ПАОК
69' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Пансерраикос
0 : 1
30.08.2025
ОФИ
64' - 90'
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