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    Victor Bezerra - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Victor Bezerra
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чикаго Файр 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.10.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 1:1 Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо)
    02.10.2022 Был в запасе Цинциннати (Цинциннати) 2:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    18.09.2022 72' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 2:3 Шарлотт (Шарлотт)
    89'
    14.09.2022 88' -90' Монреаль Импакт (Монреаль) 3:2 Чикаго Файр (Чикаго)
    11.09.2022 90' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 3:1 Интер (Майами)
    04.09.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    01.09.2022 Был в запасе Нью-Инглэнд Революшн (Фоксборо) 0:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    22.08.2022 78' -90' Чикаго Файр (Чикаго) 0:2 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    14.08.2022 Был в запасе Филадельфия Юнион (Филадельфия) 4:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    07.08.2022 Был в запасе Шарлотт (Шарлотт) 2:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    24.07.2022 Был в запасе Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:3 Чикаго Файр (Чикаго)
    04.07.2022 Был в запасе Сан-Хосе (Сан-Хосе) 2:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    08.05.2022 81' -90' Атланта Юнайтед (Атланта) 4:1 Чикаго Файр (Чикаго)
    01.05.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
    24.04.2022 Был в запасе Миннесота Юнайтед (Миннесота) 3:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    17.04.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    09.04.2022 Был в запасе Орландо Сити (Орландо) 1:0 Чикаго Файр (Чикаго)
    02.04.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 0:0 Даллас (Даллас)
    20.03.2022 Был в запасе Чикаго Файр (Чикаго) 3:1 Канзаc Сити (Канзас-Сити)
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