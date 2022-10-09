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Victor Bezerra
Статистика
Victor Bezerra - статистика
#33 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чикаго Файр
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 47 тур
Чикаго Файр
1 : 1
09.10.2022
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Цинциннати
2 : 3
02.10.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Чикаго Файр
2 : 3
18.09.2022
Шарлотт
72' - 90'
89'
США. МЛС, 43 тур
Монреаль
3 : 2
14.09.2022
Чикаго Файр
88' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Чикаго Файр
3 : 1
11.09.2022
Интер Майами
90' - 90'
США. МЛС, 40 тур
Коламбус
0 : 0
04.09.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 39 тур
Нью-Инглэнд Революшн
0 : 0
01.09.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Чикаго Файр
0 : 2
22.08.2022
Нью-Йорк Сити
78' - 90'
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
14.08.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
2 : 3
07.08.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 31 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 3
24.07.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Сан-Хосе
2 : 1
04.07.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Атланта Юнайтед
4 : 1
08.05.2022
Чикаго Файр
81' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Чикаго Файр
1 : 2
01.05.2022
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 0
24.04.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 10 тур
Чикаго Файр
0 : 0
17.04.2022
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 8 тур
Орландо Сити
1 : 0
09.04.2022
Чикаго Файр
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Чикаго Файр
0 : 0
02.04.2022
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Чикаго Файр
3 : 1
20.03.2022
Канзаc Сити
Был в запасе
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