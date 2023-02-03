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    Мусса Сиссако - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Мусса
    Фамилия Сиссако
    Команда Сочи
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 ноября 2000 (22 года)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сочи 2:0 ЦСКА Россия. Премьер-лига, 18 тур
    10.02.2023 46' - 90' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 1' - 46' Сочи 3:0 Ростов Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 46' -90' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 1' -46' Сочи (Сочи) 3:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    03.02.2023 1' -62' Краснодар (Краснодар) 1:0 Сочи (Сочи)
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