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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Хальмстад
Рами Каиб
Статистика
€ 250 тыс
Рами Каиб - статистика
Хальмстад
8 мая 1997 (29)
#24 | Защитник
178 см
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Хальмстад
2 : 1
20.09.2026
АИК
1' - 90'
48'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Гетеборг
2 : 1
12.09.2026
Хальмстад
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Дегерфорс
2 : 0
05.09.2026
Хальмстад
1' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Лига Европы 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Лига конференций 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эльфсборг
10
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 8 тур
Тоттенхэм
3 : 0
30.01.2025
Эльфсборг
81' - 90'
Лига Европы, 7 тур
Эльфсборг
1 : 0
23.01.2025
Ницца
78' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Эльфсборг
1 : 0
12.12.2024
Карабах
77' - 90'
86'
Лига Европы, 5 тур
Атлетик
3 : 0
28.11.2024
Эльфсборг
72' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Эльфсборг
1 : 1
07.11.2024
Брага
75' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Галатасарай
4 : 3
23.10.2024
Эльфсборг
82' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Эльфсборг
1 : 0
03.10.2024
Рома
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
25.09.2024
Эльфсборг
88' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Эльфсборг
0 : 1
29.08.2024
Мольде
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Мольде
0 : 1
22.08.2024
Эльфсборг
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Эльфсборг
2 : 0
15.08.2024
Риека
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Риека
1 : 1
08.08.2024
Эльфсборг
Был в запасе
Лига Европы, 2 раунд
Эльфсборг
2 : 0
01.08.2024
Шериф
78' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 1
25.07.2024
Эльфсборг
87' - 90'
Лига Европы, 1 раунд
Пафос
2 : 5
18.07.2024
Эльфсборг
1' - 46'
2'
Лига Европы, 1 раунд
Эльфсборг
3 : 0
11.07.2024
Пафос
71' - 90'
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