|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|19
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.04.2015
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|76'
|05.04.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|60'
|29.03.2015
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|22.03.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:2
|Тюмень (Тюмень)
|18.03.2015
|1' -90'
|Тосно (Тосно)
|3:1
|Химик (Дзержинск)
|14.03.2015
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Томь (Томск)
|22.11.2014
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|1:2
|Химик (Дзержинск)
|18.11.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:2
|Сахалин (Южно-Сахалинск)
|14.11.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|08.11.2014
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|41'
|02.11.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Енисей (Красноярск)
|30'
|25.10.2014
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|19.10.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:3
|Оренбург (Оренбург)
|56'
|11.10.2014
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|2:2
|Химик (Дзержинск)
|05.10.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Волга (Нижний Новгород)
|42'
|29.09.2014
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|20.09.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|0:0
|Анжи (Махачкала)
|13.09.2014
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Химик (Дзержинск)
|07.09.2014
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|2:0
|Сибирь (Новосибирск)