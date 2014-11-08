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    Мурад Тагилов - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Мурад
    Отчество Шаманович
    Фамилия Тагилов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 января 1990 (33 года)
    Рост 189
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Химик 19 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.04.2015 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Химик (Дзержинск)
    76'
    05.04.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:2 Шинник (Ярославль)
    60'
    29.03.2015 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:1 Химик (Дзержинск)
    22.03.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:2 Тюмень (Тюмень)
    18.03.2015 1' -90' Тосно (Тосно) 3:1 Химик (Дзержинск)
    14.03.2015 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:0 Томь (Томск)
    22.11.2014 1' -90' Сокол (Саратов) 1:2 Химик (Дзержинск)
    18.11.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:2 Сахалин (Южно-Сахалинск)
    14.11.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:0 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    08.11.2014 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Химик (Дзержинск)
    41'
    02.11.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 1:3 Енисей (Красноярск)
    30'
    25.10.2014 1' -90' Сочи (Сочи) 1:0 Химик (Дзержинск)
    19.10.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:3 Оренбург (Оренбург)
    56'
    11.10.2014 1' -90' Волгарь (Астрахань) 2:2 Химик (Дзержинск)
    05.10.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:3 Волга (Нижний Новгород)
    42'
    29.09.2014 1' -90' Балтика (Калининград) 1:0 Химик (Дзержинск)
    20.09.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 0:0 Анжи (Махачкала)
    13.09.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:1 Химик (Дзержинск)
    07.09.2014 1' -90' Химик (Дзержинск) 2:0 Сибирь (Новосибирск)
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