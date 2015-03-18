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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Химик
Тосно - Химик: обзор матча 18 марта 2015
Тосно
18.03.2015, среда, 17:00
Россия. ФНЛ, 23 тур
3 : 1
Завершен
Химик
12'
Б. Хадарцев
65'
М. Смирнов
67'
С. Прокофьев
59'
Г. Джикия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Химик
Замена
Г. Наваловский
️️️️
С. Прокофьев
84'
Замена
О. Марцваладзе
️️️️
Б. Хадарцев
77'
Желтая карточка
М. Смирнов
72'
ГОЛ! 3:1!
С. Прокофьев
67'
ГОЛ! 2:1!
М. Смирнов
65'
60'
Замена
И. Столбовой
️️️️
А. Валикаев
60'
Замена
А. Еркин
️️️️
М. Гащенков
59'
ГОЛ! 1:1!
Г. Джикия
Замена
В. Романенко
️️️️
М. Султонов
57'
51'
Желтая карточка
Д. Зинович
46'
Замена
С. Федотов
️️️️
О. Бабенков
Замена
М. Астафьев
️️️️
Е. Зубейко
46'
ГОЛ! 1:0!
Б. Хадарцев
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
22
Евгений Зубейко
ПЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
15
Азим Фатуллаев
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
4
Олег Бабенков
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
18
Павел Карасев
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Тосно
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
88
Георгий Наваловский
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
4
Максим Астафьев
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Химик
77
Олег Чуваев
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
17
Сергей Квасов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
33
Александр Еркин
ЦФ
3-2-2-2-1
42
Нарубин
3
Зайцев
25
Смирнов
22
Зубейко
15
Фатуллаев
11
Пазин
23
Причиненко
3
Тетрашвили
10
Хадарцев
28
Султонов
11
Прокофьев
3-3-3-1
1
Гавиловский
14
Джикия
6
Шустиков
4
Тагилов
23
Чернов
18
Карасев
4
Бабенков
77
Гащенков
5
Валикаев
38
Зинович
19
Касьян
28
Султонов
77
Романенко
77
Романенко
28
Султонов
11
Прокофьев
88
Наваловский
88
Наваловский
11
Прокофьев
22
Зубейко
4
Астафьев
4
Астафьев
22
Зубейко
10
Хадарцев
20
Марцваладзе
20
Марцваладзе
10
Хадарцев
4
Бабенков
8
Федотов
8
Федотов
4
Бабенков
5
Валикаев
24
Столбовой
24
Столбовой
5
Валикаев
77
Гащенков
33
Еркин
33
Еркин
77
Гащенков
Остались в запасе
Тосно
Химик
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
77
Олег Чуваев
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
46
Альберт Цховребов
ЛЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
17
Сергей Квасов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Тосно - Химик
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Фисенко
(Владивосток)
Стадион:
Кировец
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