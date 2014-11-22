Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Сокол - Химик
Сокол - Химик: обзор матча 22 ноября 2014
Сокол
22.11.2014, суббота, 16:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 2
Завершен
Химик
43'
А. Дегтярев
19'
И. Столбовой
49'
А. Касьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сокол - Химик
90'
+3
Замена
И. Кузьмичев
️️️️
Д. Шилов
Желтая карточка
Е. Павлов
90'
+1
Желтая карточка
А. Дутов
90'
83'
Замена
И. Звягин
️️️️
М. Костюков
Желтая карточка
А. Молодцов
66'
Замена
К. Суслов
️️️️
А. Столяренко
54'
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Касьян
46'
Замена
А. Касьян
️️️️
И. Столбовой
Замена
Е. Павлов
️️️️
Д. Агапцев
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Дегтярев
43'
Замена
Н. Сурков
️️️️
А. Коротаев
36'
19'
ГОЛ! 0:1!
И. Столбовой
Пас отдал
Е. Чернов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
ОП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
11
Александр Дегтярев
ЦФ
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
17
Сергей Квасов
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Сокол
31
Сергей Барсуков
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
15
Иван Звягин
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
11
Илья Кузьмичев
ЦФ
19
Александр Касьян
ЦФ
4-1-1-1-3
16
Федоров
13
Семякин
20
Столяренко
29
Горбатюк
27
Молодцов
66
Дутов
2
Хубаев
88
Маркелов
24
Коротаев
11
Дегтярев
10
Агапцев
3-3-1-1-1
1
Гавиловский
14
Джикия
4
Тагилов
6
Шустиков
27
Лебамба
18
Карасев
23
Чернов
17
Квасов
77
Костюков
24
Столбовой
24
Коротаев
3
Сурков
3
Сурков
24
Коротаев
20
Столяренко
91
Суслов
91
Суслов
20
Столяренко
10
Агапцев
18
Павлов
18
Павлов
10
Агапцев
9
Шилов
11
Кузьмичев
11
Кузьмичев
9
Шилов
77
Костюков
15
Звягин
15
Звягин
77
Костюков
24
Столбовой
19
Касьян
19
Касьян
24
Столбовой
Остались в запасе
Сокол
Химик
31
Сергей Барсуков
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Салават Галеев
Остались в запасе
31
Сергей Барсуков
ВР
5
Артур Рябокобыленко
ОП
Остались в запасе
3
Предраг Кашчелан
ЦЗ
16
Дмитрий Гавриков
ВР
77
Руслан Паштов
ПП
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Салават Галеев
Статистика матча Сокол - Химик
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Сокол
Химик
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
Вчера, 15:45
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«Сокол» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
23 сентября
1
Клуб Второй лиги уволил экс-футболиста сборной России
21 сентября
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+