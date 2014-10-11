Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Химик
Волгарь - Химик: обзор матча 11 октября 2014
Волгарь
11.10.2014, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 2
Завершен
Химик
26'
А. Коломийченко
79'
А. Алхазов (П)
68'
А. Самсонов
90+2'
И. Столбовой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Химик
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
И. Столбовой
Замена
Д. Иванов
️️️️
А. Кренделев
89'
Желтая карточка
А. Догузов
86'
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
84'
79'
Желтая карточка
Д. Гавиловский
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Алхазов
79'
68'
ГОЛ! 1:1!
А. Самсонов
Замена
Д. Кириленко
️️️️
А. Коломийченко
67'
Замена
Т. Букия
️️️️
Р. Болов
66'
62'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Касьян
58'
Желтая карточка
И. Столбовой
56'
Замена
И. Столбовой
️️️️
С. Федотов
52'
Желтая карточка
С. Федотов
46'
Замена
М. Костюков
️️️️
П. Умарбаев
46'
Замена
Р. Паштов
️️️️
И. Звягин
35'
Желтая карточка
П. Умарбаев
ГОЛ! 1:0!
А. Коломийченко
Пас отдал
Х. Байрамян
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
2
Аслан Догузов
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
15
Алексей Коломийченко
ЛП
34
Олег Алейник
ЛП
33
Александр Кренделев
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
13
Александр Алхазов
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
Химик
1
Даниил Гавиловский
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
9
Дмитрий Шилов
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Иван Звягин
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
77
Руслан Паштов
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
24
Иван Столбовой
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
4-3-1-2
71
Бучнев
32
Терехов
2
Жиров
71
Денисов
2
Догузов
34
Алейник
33
Кренделев
15
Коломийченко
19
Байрамян
88
Болов
13
Алхазов
3-3-1-1-1
1
Гавиловский
23
Чернов
4
Тагилов
14
Джикия
9
Шилов
18
Карасев
44
Самсонов
15
Звягин
39
Умарбаев
19
Касьян
15
Коломийченко
33
Кириленко
33
Кириленко
15
Коломийченко
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
88
Болов
10
Букия
10
Букия
88
Болов
33
Кренделев
13
Иванов
13
Иванов
33
Кренделев
39
Умарбаев
77
Костюков
77
Костюков
39
Умарбаев
15
Звягин
77
Паштов
77
Паштов
15
Звягин
8
Федотов
24
Столбовой
24
Столбовой
8
Федотов
19
Касьян
98
Ильин
98
Ильин
19
Касьян
Остались в запасе
Волгарь
Химик
99
Михаил Жабкин
ЦФ
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
16
Дмитрий Гавриков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
99
Михаил Жабкин
ЦФ
10
Руслан Газзаев
ЦП
88
Степан Сикач
ВР
Остались в запасе
16
Дмитрий Гавриков
ВР
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Волгарь - Химик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Волгарь
Химик
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Волгарь» объявил об уходе Колыванова – тренера ранее обматерил болельщик
11 ноября
1
Мостовой составил топ-5 лучших российских футболистов своего поколения, игравших в Европе
10 октября
7
Сын Юрана думал о смене фамилии
6 октября
Команда экс-футболиста сборной России сыграла вничью 6 раз подряд
5 октября
1
«Динамо Владивосток» – «Волгарь»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
«КДВ» – «Химик»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Крылья Советов-2» – «Химик»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
«Химик» – «Носта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Химик» – «Носта»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+