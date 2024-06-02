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Adrià Vilanova
Статистика
Adrià Vilanova - статистика
Завершил карьеру
#5 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Кубок 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
ФК Андорра
19
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 42 тур
ФК Андорра
1 : 0
02.06.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 41 тур
Овьедо
2 : 0
26.05.2024
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 40 тур
ФК Андорра
1 : 0
18.05.2024
Бургос
1' - 81'
Испания. Сегунда, 39 тур
Спортинг
5 : 2
11.05.2024
ФК Андорра
80' - 90'
Испания. Сегунда, 38 тур
ФК Андорра
0 : 1
05.05.2024
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 37 тур
ФК Андорра
1 : 1
26.04.2024
Расинг
Был в запасе
Испания. Сегунда, 36 тур
Эспаньол
1 : 1
21.04.2024
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
ФК Андорра
0 : 2
14.04.2024
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 34 тур
Эльденсе
0 : 2
06.04.2024
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 33 тур
ФК Андорра
1 : 0
30.03.2024
Мирандес
Был в запасе
Испания. Сегунда, 32 тур
Картахена
1 : 0
23.03.2024
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 31 тур
ФК Андорра
0 : 1
18.03.2024
Аморебьета
1' - 90'
86'
Испания. Сегунда, 28 тур
Леванте
0 : 0
13.03.2024
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 30 тур
Уэска
2 : 0
08.03.2024
ФК Андорра
43' - 90'
Испания. Сегунда, 29 тур
ФК Андорра
2 : 1
03.03.2024
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Сегунда, 27 тур
ФК Андорра
1 : 1
17.02.2024
Вильярреал Б
Был в запасе
Испания. Сегунда, 26 тур
Алькоркон
1 : 0
11.02.2024
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 25 тур
Тенерифе
0 : 0
03.02.2024
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 24 тур
ФК Андорра
0 : 1
28.01.2024
Эльче
Был в запасе
Испания. Сегунда, 22 тур
ФК Андорра
2 : 3
14.01.2024
Леганес
89' - 90'
Испания. Сегунда, 21 тур
Расинг
2 : 0
19.12.2023
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 20 тур
ФК Андорра
1 : 1
16.12.2023
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Сегунда, 19 тур
Эйбар
2 : 2
10.12.2023
ФК Андорра
1' - 90'
45'
Испания. Сегунда, 18 тур
ФК Андорра
1 : 0
03.12.2023
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 17 тур
Бургос
0 : 0
25.11.2023
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Вильярреал Б
0 : 0
19.11.2023
ФК Андорра
1' - 90'
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
0 : 2
12.11.2023
Эльденсе
1' - 90'
Испания. Сегунда, 14 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
05.11.2023
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
2 : 0
28.10.2023
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
2 : 0
22.10.2023
ФК Андорра
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
ФК Андорра
0 : 1
03.09.2023
Тенерифе
1' - 83'
Испания. Сегунда, 3 тур
Аморебьета
3 : 0
27.08.2023
ФК Андорра
62' - 90'
Испания. Сегунда, 2 тур
ФК Андорра
3 : 2
18.08.2023
Картахена
1' - 90'
Испания. Сегунда, 1 тур
Леганес
0 : 1
13.08.2023
ФК Андорра
1' - 90'
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