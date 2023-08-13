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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Леганес - ФК Андорра
Леганес - ФК Андорра: обзор матча 13 августа 2023
Леганес
13.08.2023, воскресенье, 23:00
Испания. Сегунда, 1 тур
0 : 1
Завершен
ФК Андорра
29'
Р. Бовер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Леганес - ФК Андорра
Желтая карточка
А. Арамбарри
90'
+2
89'
Замена
D. González
️️️️
Х. Лобете
Желтая карточка
Х. Мирамон
88'
Замена
А. Ньом
️️️️
L. Perea
88'
79'
Замена
S. Molina
️️️️
А. Орельяна
Замена
Д. Поведа
️️️️
И. Ундабаррена
78'
Замена
Н. Гарсия
️️️️
Д. Раба
78'
77'
Замена
И. Бенито
️️️️
A. Calvo
69'
Замена
М. Леаль
️️️️
А. Петха
Желтая карточка
И. Ундабаррена
64'
60'
Желтая карточка
А. Петха
Замена
И. Нею
️️️️
Х. Чикко
54'
Желтая карточка
L. Perea
41'
29'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бовер
Пас отдал
М. Ньето
Желтая карточка
Х. Чикко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
15
Энрик Франкеса
ЛЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
14
Хулиан Чикко
ЦП
6
Luis Perea
ЦП
8
Икер Ундабаррена
ЦП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
13
Dani Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
13
Диего Конде
ВР
20
Хосема
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
11
Наим Гарсия
ЦП
26
Alejandro Gil
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
29
Piri
ЦФ
29
Sergio Navarro
ЦФ
ФК Андорра
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
5
Marc Bombardo
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
5
A. Pastor
ЦФ
4-4-3
15
Франкеса
55
Гонсалес
4
Арамбарри
21
Мирамон
14
Чикко
8
Ундабаррена
8
Сиссе
6
13
9
Гарсия
19
Раба
4-2-4
1
18
Петха
16
Пампин
12
Арройо
5
18
Орельяна
21
7
11
Ньето
24
Лобете
21
Бовер
6
12
Ньом
12
Ньом
6
14
Чикко
91
Нею
91
Нею
14
Чикко
19
Раба
11
Гарсия
11
Гарсия
19
Раба
8
Ундабаррена
9
Поведа
9
Поведа
8
Ундабаррена
18
Петха
2
Леаль
2
Леаль
18
Петха
24
Лобете
15
15
24
Лобете
18
Орельяна
14
14
18
Орельяна
7
7
Бенито
7
Бенито
7
Остались в запасе
Леганес
ФК Андорра
36
Альвин Абахас
ВР
13
Диего Конде
ВР
20
Хосема
ЦЗ
26
Alejandro Gil
ЦП
29
Piri
ЦФ
29
Sergio Navarro
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
5
Marc Bombardo
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
13
Диего Конде
ВР
20
Хосема
ЦЗ
26
Alejandro Gil
ЦП
29
Piri
ЦФ
29
Sergio Navarro
ЦФ
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
5
Marc Bombardo
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Леганес - ФК Андорра
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 17 тур
Реал Сосьедад Б
- : -
05.12.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
0 : 0
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
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