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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Бургос
ФК Андорра - Бургос: обзор матча 18 мая 2024
ФК Андорра
18.05.2024, суббота, 15:00
Испания. Сегунда, 40 тур
1 : 0
Завершен
Бургос
90+4'
Х. Каррикабуру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Бургос
ГОЛ! 1:0!
Х. Каррикабуру
Пас отдал
I. Gil
90'
+4
Замена
A. Calvo
️️️️
M. Vila Garcia
81'
Замена
Х. Марса
️️️️
A. Vilanova
81'
Желтая карточка
M. Vila Garcia
78'
74'
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Б. Гонсалес
74'
Замена
Матос
️️️️
Ф. Ниньо
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
О. Шедлер
65'
61'
Замена
А. Бермехо
️️️️
D. Ojeda
Желтая карточка
А. Орельяна
47'
6'
Желтая карточка
У. Эльхесабаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
21
Рубен Бовер
(К)
АП
5
A. Pastor
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
4
Унаи Эльхесабаль
(К)
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Алекс Санкрис
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
9
Хони Монтиэль
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
21
D. Ojeda
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Христос Албанис
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Бургос
3
Матос
ЛЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
22
Мумо Муньос
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
2-4-1-3
1
5
15
20
14
21
18
Орельяна
21
Бовер
24
Лобете
21
Шедлер
5
4-3-1-2
13
Каро
17
Гонсалес
4
Эльхесабаль
12
Арройо
18
22
Санкрис
20
Атьенса
9
Монтиэль
16
Санчес
14
Ниньо
21
5
3
Марса
3
Марса
5
21
Шедлер
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
21
Шедлер
20
7
7
20
14
Ниньо
3
Матос
3
Матос
14
Ниньо
21
95
Бермехо
95
Бермехо
21
17
Гонсалес
99
99
17
Гонсалес
Остались в запасе
ФК Андорра
Бургос
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
8
Грего Сьерра
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Христос Албанис
ЦФ
Остались в запасе
8
Грего Сьерра
ЦЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
18
Saúl del Cerro
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
30
Lucas Ricoy
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча ФК Андорра - Бургос
2
1
Всего ударов по воротам
19
12
Удары в створ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Нарушения
19
12
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
6
2
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Информация о матче
Главный судья:
Luis Mario Milla Alvendiz, Spain
Стадион:
Эстади Насьонал
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