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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Леванте
ФК Андорра - Леванте: обзор матча 28 октября 2023
ФК Андорра
28.10.2023, суббота, 19:30
Испания. Сегунда, 13 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
62'
О. Шедлер
90+6'
И. Бенито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Леванте
ГОЛ! 2:0!
И. Бенито
Пас отдал
Д. Пампин
90'
+6
Замена
S. Molina
️️️️
I. Gil
83'
76'
Замена
Ó. Clemente
️️️️
П. Мартинес
Замена
М. Ньето
️️️️
О. Шедлер
75'
Замена
И. Бенито
️️️️
A. Calvo
75'
74'
Желтая карточка
С. Лосано
ГОЛ! 1:0!
О. Шедлер
62'
60'
Замена
С. Лосано
️️️️
Д. Гомес
46'
Замена
И. Ромеро
️️️️
А. Кантеро
46'
Замена
Р. Бруге
️️️️
Г. Кочорашвили
Замена
Д. Пампин
️️️️
M. Vila Garcia
39'
23'
Желтая карточка
О. Рей
Желтая карточка
О. Шедлер
11'
9'
Желтая карточка
А. де ла Фуэнте
Желтая карточка
A. Pastor
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
15
Diego González
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
21
Рубен Бовер
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Леванте
1
Андрес
ВР
21
Серхио Поштиго
(К)
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
4
Адриан де ла Фуэнте
ЦЗ
21
Алехандро Кантеро
ЛВ
20
Ориоль Рей
ОП
27
Анхель Алгобия
ЦП
18
Пабло Мартинес
ЦП
8
Георгий Кочорашвили
ЦП
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Мохамед Булдини
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Ману Ньето
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Леванте
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
30
David Sellés
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
10
Óscar Clemente
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
21
Серхио Лосано
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
7
Рохер Бруге
ПВ
9
Иван Ромеро
ЦФ
2-3-5
1
Мартин
15
18
Петха
20
16
Сампер
21
21
Бовер
24
Лобете
21
Шедлер
7
5
3-1-3-1-2
1
Андрес
21
Поштиго
21
Рубен Везо
4
де ла Фуэнте
20
Рей
27
Алгобия
18
Мартинес
8
Кочорашвили
21
Кантеро
9
Булдини
99
Гомес
20
16
Пампин
16
Пампин
20
21
14
14
21
7
7
Бенито
7
Бенито
7
21
Шедлер
11
Ньето
11
Ньето
21
Шедлер
18
Мартинес
10
10
18
Мартинес
99
Гомес
21
Лосано
21
Лосано
99
Гомес
8
Кочорашвили
7
Бруге
7
Бруге
8
Кочорашвили
21
Кантеро
9
Ромеро
9
Ромеро
21
Кантеро
Остались в запасе
ФК Андорра
Леванте
1
Nicolas Ratti
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
30
David Sellés
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Nicolas Ratti
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
Остались в запасе
25
Жоан Фемениас
ВР
41
Marcos Navarro
ЦЗ
31
Xavi Grande
ЦЗ
30
David Sellés
ЦЗ
16
Алехандро Блеса
ЦП
20
Роберт Ибаньес
ЦП
8
Карлос Альварес
АП
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча ФК Андорра - Леванте
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Леванте
Испания. Примера, 15 тур
Райо Вальекано
- : -
05.12.2026
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
1 : 3
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Главный судья:
Miguel Gonzalez Diaz, Spain
Стадион:
Эстади Насьонал
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