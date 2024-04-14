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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Эйбар
ФК Андорра - Эйбар: обзор матча 14 апреля 2024
ФК Андорра
14.04.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 35 тур
0 : 2
Завершен
Эйбар
52'
Х. Баутиста
72'
Х. Баутиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Эйбар
85'
Замена
F. Venancio
️️️️
А. Акетче
Замена
И. Бенито
️️️️
Х. Лобете
81'
76'
Замена
A. Madariaga
️️️️
J. Corpas
76'
Замена
С. Леон
️️️️
Х. Баутиста
76'
Замена
С. Альварес
️️️️
П. Ноласкоайн
72'
ГОЛ! 0:2!
Х. Баутиста
Пас отдал
J. Corpas
65'
Замена
У. Венцедор
️️️️
М. Перейра
Замена
A. Calvo
️️️️
Х. Помбо
63'
Замена
Р. Бовер
️️️️
А. Орельяна
63'
52'
ГОЛ! 0:1!
Х. Баутиста
Пас отдал
К. Гутьеррес
44'
Желтая карточка
П. Ноласкоайн
Замена
Х. Марса
️️️️
Д. Аленде
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
(К)
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
14
Sergio Molina
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
5
A. Pastor
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
22
Кристиан Гутьеррес
ЛЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
5
Перу Ноласкоайн
ОП
23
Матеус Перейра
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
47
Агер Акетче
АП
17
José Corpas
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
13
Ойер
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
21
Рубен Бовер
АП
7
Икер Бенито
ПВ
24
Пабло Морено
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
21
F. Venancio
ЦЗ
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
8
Ander Madariaga
ЦП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
7
Кике
ЦФ
3-3-1-3
1
16
Пампин
23
Аленде
18
Петха
14
18
Орельяна
21
6
Помбо
7
Каррикабуру
24
Лобете
5
4-1-2-1-2
13
Зидан
25
Беррокаль
23
Техеро
23
Арбилья
22
Гутьеррес
5
Ноласкоайн
23
Перейра
21
Сориано
47
Акетче
9
Баутиста
17
23
Аленде
3
Марса
3
Марса
23
Аленде
18
Орельяна
21
Бовер
21
Бовер
18
Орельяна
24
Лобете
7
Бенито
7
Бенито
24
Лобете
6
Помбо
7
7
6
Помбо
47
Акетче
21
21
47
Акетче
17
8
8
17
23
Перейра
12
Венцедор
12
Венцедор
23
Перейра
5
Ноласкоайн
6
Альварес
6
Альварес
5
Ноласкоайн
9
Баутиста
11
Леон
11
Леон
9
Баутиста
Остались в запасе
ФК Андорра
Эйбар
1
Дани Мартин
ВР
13
Ойер
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
13
Ойер
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
3
Hodei Arrillaga
ЦЗ
3
Робер
ПЗ
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Статистика матча ФК Андорра - Эйбар
1
Всего ударов по воротам
10
9
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
8
10
Офсайды
1
3
Количество передач
414
450
Сейвы
2
1
Точность передач %
84
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Эстади Насьонал
Посещаемость:
2463 из 3306 зрителей (74%)
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