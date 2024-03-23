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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Картахена - ФК Андорра
Картахена - ФК Андорра: обзор матча 23 марта 2024
Картахена
23.03.2024, суббота, 20:30
Испания. Сегунда, 32 тур
1 : 0
Завершен
ФК Андорра
41'
Х. Фонтан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Картахена - ФК Андорра
90'
+5
Желтая карточка
Х. Лобете
74'
Замена
Х. Лобете
️️️️
Р. Бовер
74'
Замена
A. Calvo
️️️️
Д. Пампин
Замена
А. Ортуньо
️️️️
Д. Поведа
69'
Замена
D. Moreno
️️️️
Л. Муньос
69'
64'
Замена
А. Петха
️️️️
A. Pastor
64'
Замена
Х. Каррикабуру
️️️️
О. Шедлер
Замена
Х. Искьердо
️️️️
Т. Аларкон
60'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Нарваэс
60'
ГОЛ! 1:0!
Х. Фонтан
Пас отдал
А. Родригес
41'
11'
Желтая карточка
A. Pastor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
4
Педро Алкала
(К)
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Иван Калеро
ПЗ
18
Дамьян Мусто
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
8
Луис Муньос
ОП
17
Анди Родригес
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
21
Рубен Бовер
(К)
АП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Картахена
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
21
Diego Moreno
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
17
Микель Рико
ЦП
22
Хуан Карлос
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
24
Хулен Лобете
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
4-3-1-2
13
4
Алкала
5
Верду
3
Фонтан
14
Калеро
18
Мусто
6
Аларкон
8
Муньос
17
Родригес
12
Нарваэс
9
Поведа
3-2-3-2
1
5
3
Марса
16
Пампин
18
Орельяна
21
7
Бенито
6
Помбо
21
Бовер
5
21
Шедлер
8
Муньос
21
21
8
Муньос
12
Нарваэс
17
Рико
17
Рико
12
Нарваэс
6
Аларкон
20
Искьердо
20
Искьердо
6
Аларкон
9
Поведа
9
Ортуньо
9
Ортуньо
9
Поведа
5
18
Петха
18
Петха
5
21
Бовер
24
Лобете
24
Лобете
21
Бовер
16
Пампин
7
7
16
Пампин
21
Шедлер
7
Каррикабуру
7
Каррикабуру
21
Шедлер
Остались в запасе
Картахена
ФК Андорра
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
13
Ойер
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
30
Jhafets Reyes
ВР
1
Tomas Mejías
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
22
Хуан Карлос
ЦП
16
Арнау Ортис
ЦП
8
Хони Аламо
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Картахена - ФК Андорра
2
Всего ударов по воротам
6
20
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
6
Нарушения
9
13
Офсайды
4
1
Количество передач
252
520
Сейвы
2
2
Точность передач %
63
86
Удары мимо ворот
1
11
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
4
12
Удары из-за пределов штрафной
2
8
Матчи команд
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
Тенерифе
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Йон Андер Гонсалес Эстебан
Стадион:
Cartagonova, Cartagena
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