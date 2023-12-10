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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Эйбар - ФК Андорра
Эйбар - ФК Андорра: обзор матча 10 декабря 2023
Эйбар
10.12.2023, воскресенье, 20:30
Испания. Сегунда, 19 тур
2 : 2
Завершен
ФК Андорра
23'
Стоичков
36'
С. Сампер (АГ)
5'
И. Бенито
82'
М. Ньето (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эйбар - ФК Андорра
Замена
Я. Казми
️️️️
Х. Баутиста
90'
Замена
Кике
️️️️
J. Corpas
90'
87'
Замена
M. Vila Garcia
️️️️
А. Петха
82'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Ньето
Желтая карточка
А. Техеро
81'
Желтая карточка
А. Арбилья
81'
75'
Замена
О. Шедлер
️️️️
Х. Марса
75'
Замена
А. Орельяна
️️️️
С. Сампер
Замена
К. де ла Фуэнте
️️️️
Стоичков
74'
Замена
J. Antonio Ríos
️️️️
К. Гутьеррес
74'
69'
Желтая карточка
С. Сампер
Замена
У. Венцедор
️️️️
А. Акетче
66'
64'
Замена
М. Ньето
️️️️
A. Calvo
Вторая желтая
С. Альварес
61'
Желтая карточка
С. Альварес
60'
Желтая карточка
Х. Баутиста
58'
45'
+2
Желтая карточка
A. Vilanova
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Сампер
36'
26'
Желтая карточка
Х. Марса
ГОЛ! 1:1!
Стоичков
Пас отдал
К. Гутьеррес
23'
5'
ГОЛ! 0:1!
И. Бенито
Пас отдал
А. Петха
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эйбар
13
Люка Зидан
ВР
23
Альваро Техеро
ЦЗ
22
Кристиан Гутьеррес
ЦЗ
21
F. Venancio
ЦЗ
23
Анайц Арбилья
(К)
ЦЗ
6
Серхио Альварес
ЦП
23
Матеус Перейра
ЦФ
17
José Corpas
ЦФ
47
Агер Акетче
ЦФ
19
Стоичков
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
14
Sergio Molina
(К)
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
7
Alex Calvo
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Эйбар
13
Йоель Родригес
ВР
3
José Antonio Ríos
ЦЗ
23
Конрад де ла Фуэнте
ЛВ
12
Унаи Венцедор
ЦП
21
Марио Сориано
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
9
Ясин Казми
ЦФ
7
Кике
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
4-1-5
13
Зидан
23
Техеро
21
23
Арбилья
22
Гутьеррес
6
Альварес
17
9
Баутиста
19
Стоичков
47
Акетче
23
Перейра
4-3-1-2
1
Мартин
18
Петха
3
Марса
16
Пампин
5
21
16
Сампер
14
7
Бенито
24
Лобете
7
22
Гутьеррес
3
3
22
Гутьеррес
47
Акетче
12
Венцедор
12
Венцедор
47
Акетче
19
Стоичков
23
де ла Фуэнте
23
де ла Фуэнте
19
Стоичков
9
Баутиста
9
Казми
9
Казми
9
Баутиста
17
7
Кике
7
Кике
17
18
Петха
20
20
18
Петха
16
Сампер
18
Орельяна
18
Орельяна
16
Сампер
7
11
Ньето
11
Ньето
7
3
Марса
21
Шедлер
21
Шедлер
3
Марса
Остались в запасе
Эйбар
ФК Андорра
13
Йоель Родригес
ВР
21
Марио Сориано
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
1
Nicolas Ratti
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
21
Марио Сориано
ЦП
15
Jorge Yriarte
ЦП
29
Angel Troncho
ЦП
27
Stefan Simic
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolas Ratti
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
21
Iván Gil
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Хосеба Эчеберрия
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Эйбар - ФК Андорра
4
1
3
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
0
Нарушения
6
8
Офсайды
3
0
Количество передач
208
234
Сейвы
1
2
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Эйбар
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Жирона
2 : 1
22.11.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Кордоба
2 : 0
24.10.2026
Эйбар
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Фуэнтес Молина
Стадион:
Ipurua Municipal Stadium, Eibar
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