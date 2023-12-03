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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Уэска
ФК Андорра - Уэска: обзор матча 03 декабря 2023
ФК Андорра
03.12.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 18 тур
1 : 0
Завершен
Уэска
90'
С. Сампер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Уэска
90'
+3
Желтая карточка
Ж. Валентин
90'
+2
Замена
А. Канте
️️️️
Ж. Бласко
ГОЛ! 1:0!
С. Сампер
90'
89'
Желтая карточка
Х. Пулидо
87'
Замена
М. Рико
️️️️
Х. Мартинес
87'
Замена
E. Lombardo
️️️️
Х. Муньос
Замена
О. Шедлер
️️️️
М. Ньето
71'
Замена
С. Сампер
️️️️
А. Орельяна
70'
Замена
Х. Марса
️️️️
D. González
70'
Желтая карточка
Д. Мартин
67'
Желтая карточка
П. Морено
64'
59'
Замена
К. Хашимото
️️️️
J. Mier
59'
Замена
Д. Боливар
️️️️
H. Vallejo
Замена
П. Морено
️️️️
И. Бенито
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
14
Sergio Molina
(К)
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Уэска
25
Альваро Фернандес
ВР
5
Хорхе Пулидо
(К)
ЦЗ
5
Жереми Бласко
ЦЗ
15
Miguel Loureiro
ЦЗ
23
Oscar Sielva
ЦП
24
Хави Мартинес
АП
14
Жерард Валентин
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
3
Ignasi Vilarrasa
ЦФ
80
Hugo Vallejo
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
21
Рубен Бовер
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Уэска
1
Хуан Перес
ВР
42
Кенто Хашимото
ЦП
16
Алекс Бальбоа
ЦП
7
Ману Рико
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
7
Enzo Lombardo
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
9
Джованни Боливар
ЦФ
28
Абубакари Канте
ЦФ
4-2-1-3
1
Мартин
2
Леаль
15
16
Пампин
5
18
Орельяна
14
7
Бенито
11
Ньето
7
24
Лобете
3-1-1-5
25
Фернандес
5
Пулидо
5
Бласко
15
23
24
Мартинес
14
Валентин
11
Муньос
80
3
6
15
3
Марса
3
Марса
15
18
Орельяна
16
Сампер
16
Сампер
18
Орельяна
7
Бенито
24
Морено
24
Морено
7
Бенито
11
Ньето
21
Шедлер
21
Шедлер
11
Ньето
6
42
Хашимото
42
Хашимото
6
24
Мартинес
7
Рико
7
Рико
24
Мартинес
11
Муньос
7
7
11
Муньос
80
9
Боливар
9
Боливар
80
5
Бласко
28
Канте
28
Канте
5
Бласко
Остались в запасе
ФК Андорра
Уэска
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
1
Хуан Перес
ВР
16
Алекс Бальбоа
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
23
Диего Аленде
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Перес
ВР
16
Алекс Бальбоа
ЦП
10
Iker Kortajarena
ЦП
3
I. Martos
ЦФ
31
Diego Aznar
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Хосе Луис Олтра
Статистика матча ФК Андорра - Уэска
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Уэска
Испания. Сегунда, 42 тур
Кордоба
1 : 1
31.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 41 тур
Уэска
0 : 1
24.05.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 40 тур
Леганес
0 : 0
18.05.2026
Уэска
Испания. Сегунда, 39 тур
Уэска
1 : 2
11.05.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 38 тур
Расинг
4 : 2
03.05.2026
Уэска
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Хесус Орельяна Сид
Стадион:
Эстади Насьонал
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