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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Картахена
ФК Андорра - Картахена: обзор матча 18 августа 2023
ФК Андорра
18.08.2023, пятница, 20:00
Испания. Сегунда, 2 тур
3 : 2
Завершен
Картахена
56'
М. Ньето
64'
М. Ньето
79'
М. Ньето (П)
72'
А. Ортуньо (П)
90+4'
I. Ayllon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Картахена
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
I. Ayllon
Пас отдал
Х. Искьердо
Замена
С. Сампер
️️️️
А. Орельяна
88'
83'
Желтая карточка
И. Янссон
80'
Замена
И. Янссон
️️️️
И. Калеро
Замена
S. Molina
️️️️
М. Ньето
80'
Замена
И. Бенито
️️️️
I. Gil
80'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Ньето
79'
77'
Желтая карточка
Д. Мусто
72'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ортуньо
70'
Замена
I. Ayllon
️️️️
Х. Карлос
ГОЛ! 2:0!
М. Ньето
64'
ГОЛ! 1:0!
М. Ньето
Пас отдал
Х. Лобете
56'
Желтая карточка
А. Орельяна
38'
Замена
Х. Марса
️️️️
А. Петха
32'
21'
Желтая карточка
А. Ортуньо
Желтая карточка
А. Петха
20'
14'
Желтая карточка
Э. Эвел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
16
Диего Пампин
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
11
Ману Ньето
ЦФ
21
Рубен Бовер
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Картахена
13
Марк Мартинес
ВР
16
Арнау Сола
ЛЗ
31
Carlos Sánchez
ЦЗ
14
Иван Калеро
ЦЗ
22
Кико
ЦЗ
20
Хайро Искьердо
ЛВ
22
Хуан Карлос
ЦП
8
Эктор Эвел
ЦП
9
Альфредо Ортуньо
ЦФ
8
Луис Муньос
ЦФ
18
Дамьян Мусто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
ФК Андорра
13
Raúl Lizoain
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
5
Marc Bombardo
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
5
A. Pastor
ЦФ
Картахена
35
Nono
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
26
Farru
ЦЗ
38
David Guerrero
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
21
Исак Янссон
ЦП
36
Djakaria Barro
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
10
Ivan Ayllon
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
4-2-4
1
5
12
Арройо
16
Пампин
18
Петха
18
Орельяна
21
11
Ньето
24
Лобете
7
21
Бовер
4-2-1-3
13
Мартинес
31
14
Калеро
22
Кико
16
Сола
22
Карлос
8
Эвел
20
Искьердо
18
Мусто
8
Муньос
9
Ортуньо
18
Петха
3
Марса
3
Марса
18
Петха
11
Ньето
14
14
11
Ньето
18
Орельяна
16
Сампер
16
Сампер
18
Орельяна
21
7
Бенито
7
Бенито
21
14
Калеро
21
Янссон
21
Янссон
14
Калеро
22
Карлос
10
10
22
Карлос
Остались в запасе
ФК Андорра
Картахена
13
Raúl Lizoain
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
5
Marc Bombardo
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
35
Nono
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
26
Farru
ЦЗ
38
David Guerrero
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
36
Djakaria Barro
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Остались в запасе
13
Raúl Lizoain
ВР
1
Дани Мартин
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
5
Marc Bombardo
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
5
A. Pastor
ЦФ
Остались в запасе
35
Nono
ВР
27
Jose Saldaña
ВР
26
Farru
ЦЗ
38
David Guerrero
ЦЗ
5
Гонсало Верду
ЦЗ
36
Djakaria Barro
ЦП
17
Микель Рико
ЦП
7
Давид Феррейро
ПВ
11
Лаутаро Де Леон
ЦФ
8
Хони Аламо
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Луис Гарсия Тевенет
Статистика матча ФК Андорра - Картахена
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Картахена
Испания. Кубок, 1/32 финала
Картахена
1 : 2
04.12.2025
Валенсия
Испания. Кубок, 1/64 финала
Пуэнте-Генил
0 : 1
29.10.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 42 тур
Картахена
1 : 3
01.06.2025
Мирандес
Испания. Сегунда, 41 тур
Спортинг
3 : 2
25.05.2025
Картахена
Испания. Сегунда, 40 тур
Картахена
1 : 0
17.05.2025
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