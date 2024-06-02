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Расписание матчей
Испания. Сегунда
ФК Андорра - Расинг де Феррол
ФК Андорра - Расинг де Феррол: обзор матча 02 июня 2024
ФК Андорра
02.06.2024, воскресенье, 17:15
Испания. Сегунда, 42 тур
1 : 0
Завершен
Расинг де Феррол
82'
О. Шедлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ФК Андорра - Расинг де Феррол
Замена
С. Сампер
️️️️
Х. Лобете
87'
84'
Замена
️️️️
Х. Берналь
ГОЛ! 1:0!
О. Шедлер
Пас отдал
Х. Лобете
82'
Желтая карточка
D. González
71'
Желтая карточка
A. Pastor
71'
66'
Желтая карточка
Ó. Pinchi
Замена
Х. Марса
️️️️
M. Vila Garcia
63'
Замена
Х. Албанис
️️️️
Р. Бовер
63'
Замена
О. Шедлер
️️️️
Х. Каррикабуру
63'
62'
Замена
Э. Пена
️️️️
S. Merino
62'
Замена
️️️️
Х. Сене
Желтая карточка
I. Gil
58'
Желтая карточка
M. Vila Garcia
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
15
Diego González
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
20
Marti Vila Garcia
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
14
Sergio Molina
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
21
Рубен Бовер
(К)
АП
5
A. Pastor
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
7
Хон Каррикабуру
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
14
Jon Garcia
(К)
ЦЗ
5
Enrique Clemente
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
8
Хесус Берналь
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
28
Óscar Pinchi
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Икер Бенито
ПВ
19
Христос Албанис
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
Расинг де Феррол
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Эбер Пена
ЛВ
8
Alex López
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
2-4-1-3
1
15
18
Петха
20
14
21
18
Орельяна
21
Бовер
7
Каррикабуру
24
Лобете
5
3-2-5
13
14
5
22
8
Берналь
16
Мансанара
2
Куберо
9
23
10
Сене
28
20
3
Марса
3
Марса
20
24
Лобете
16
Сампер
16
Сампер
24
Лобете
21
Бовер
19
Албанис
19
Албанис
21
Бовер
7
Каррикабуру
21
Шедлер
21
Шедлер
7
Каррикабуру
9
8
Пена
8
Пена
9
Остались в запасе
ФК Андорра
Расинг де Феррол
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Икер Бенито
ПВ
7
Alex Calvo
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Alex López
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Дани Мартин
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
6
Хорхе Помбо
АП
7
Икер Бенито
ПВ
7
Alex Calvo
ЦФ
Остались в запасе
1
Emilio Bernad
ВР
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
16
Мойсес Дельгадо
ЛЗ
4
Алекс Мартин
ЦЗ
2
Хулиан Дельмас
ПЗ
8
Alex López
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Главный тренер
Алехандро Менендес
Статистика матча ФК Андорра - Расинг де Феррол
4
1
Всего ударов по воротам
10
8
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
12
9
Офсайды
2
0
Количество передач
491
325
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
76
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
4 : 1
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
Информация о матче
Главный судья:
Raul Martin Gonzalez Frances, Spain
Стадион:
Эстади Насьонал
Новости команд
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ФК Андорра
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