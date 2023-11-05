Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Расинг де Феррол - ФК Андорра
Расинг де Феррол - ФК Андорра: обзор матча 05 ноября 2023
Расинг де Феррол
05.11.2023, воскресенье, 16:00
Испания. Сегунда, 14 тур
1 : 0
Завершен
ФК Андорра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг де Феррол - ФК Андорра
90'
+8
Желтая карточка
С. Сампер
Желтая карточка
S. Merino
90'
+6
Желтая карточка
A. Cantero
90'
+4
Замена
B. Martínez
️️️️
М. Дельгадо
88'
Желтая карточка
Д. Кастро
86'
85'
Замена
S. Molina
️️️️
A. Pastor
85'
Замена
М. Ньето
️️️️
А. Петха
Замена
️️️️
Х. Сене
78'
70'
Замена
М. Леаль
️️️️
Д. Пампин
70'
Замена
И. Бенито
️️️️
A. Calvo
Замена
S. Merino
️️️️
А. Хименес
70'
Замена
N. Sánchez
️️️️
Э. Пена
70'
43'
Желтая карточка
Р. Бовер
41'
Желтая карточка
А. Петха
Желтая карточка
Х. Берналь
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг де Феррол
13
Ander Cantero
ВР
5
Enrique Clemente
ЦЗ
7
Карлос Висенте
ЦП
8
Хесус Берналь
ЦП
2
Серхио Куберо
ЦФ
15
Давид Кастро
ЦФ
16
Мойсес Дельгадо
ЦФ
10
Хосеп Сене
ЦФ
8
Эбер Пена
ЦФ
14
Икер Лосада
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
16
Серхи Сампер
ЦП
21
Iván Gil
ЦП
21
Рубен Бовер
ЦФ
7
Alex Calvo
ЦФ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
5
A. Pastor
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Расинг де Феррол
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
22
Brais Martínez
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
8
Alex López
ЦП
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
23
Nacho Sánchez
ЦФ
ФК Андорра
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
14
Sergio Molina
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
11
Ману Ньето
ЦФ
1-2-5
13
5
7
Висенте
8
Берналь
10
Сене
20
Хименес
14
Лосада
8
Пена
16
Дельгадо
3-2-5
1
Мартин
18
Петха
15
16
Пампин
16
Сампер
21
21
Бовер
5
24
Лобете
21
Шедлер
7
16
Дельгадо
22
22
16
Дельгадо
20
Хименес
9
9
20
Хименес
8
Пена
23
23
8
Пена
16
Пампин
2
Леаль
2
Леаль
16
Пампин
5
14
14
5
7
7
Бенито
7
Бенито
7
18
Петха
11
Ньето
11
Ньето
18
Петха
Остались в запасе
Расинг де Феррол
ФК Андорра
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Менендес
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
1
Gianfranco Gazzaniga
ВР
1
Emilio Bernad
ВР
2
Хулиан Дельмас
ЦЗ
8
Alex López
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
16
Фран Мансанара
ЦФ
9
Manu Justo
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Nicolas Ratti
ВР
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
7
Laorent Shabani
ЦП
Главный тренер
Алехандро Менендес
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Расинг де Феррол - ФК Андорра
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Расинг де Феррол
Испания. Кубок, 1/32 финала
Расинг де Феррол
0 : 2
02.12.2025
Уэска
Испания. Кубок, 1/64 финала
Лангрео
0 : 0
28.10.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 42 тур
Расинг де Феррол
0 : 2
31.05.2025
Спортинг
Испания. Сегунда, 41 тур
Альбасете
2 : 0
24.05.2025
Расинг де Феррол
Испания. Сегунда, 40 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
18.05.2025
Кадис
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Уэльва)
Стадион:
Estadio de A Malata, Ferrol
Новости команд
Все
Расинг де Феррол
ФК Андорра
Пике вступился за вратаря, после стыка с которым погиб испанский игрок
17 ноября
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
4 ноября
5
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
«Реал» и «Барселону» не взяли в комиссию по реформированию судейства в Испании
2025.02.19 23:41
Пике вступился за вратаря, после стыка с которым погиб испанский игрок
17 ноября
В Испании наказали вратаря, чей фол привел к смерти де Мигеля из «Тенерифе»
14 ноября
3
Вратарь «Андорры» хочет завершить карьеру в 25 лет после гибели футболиста «Тенерифе»
6 ноября
5
Вратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
4 ноября
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
4 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+