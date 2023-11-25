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Расписание матчей
Испания. Сегунда
Бургос - ФК Андорра
Бургос - ФК Андорра: обзор матча 25 ноября 2023
Бургос
25.11.2023, суббота, 18:15
Испания. Сегунда, 17 тур
0 : 0
Завершен
ФК Андорра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бургос - ФК Андорра
89'
Замена
А. Арройо
️️️️
И. Бенито
89'
Замена
М. Леаль
️️️️
А. Петха
86'
Желтая карточка
А. Петха
Замена
E. D. Espiau Hernandez
️️️️
Ф. Ниньо
79'
72'
Замена
A. Calvo
️️️️
Х. Лобете
Замена
А. Мартин
️️️️
У. Эльхесабаль
71'
Желтая карточка
У. Эльхесабаль
67'
64'
Замена
М. Ньето
️️️️
О. Шедлер
Замена
K. Appin
️️️️
М. Муньос
58'
Замена
А. Бермехо
️️️️
D. Ojeda
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бургос
13
Хосе Антонио Каро
ВР
3
Матос
ЦЗ
8
Грего Сьерра
ЦЗ
18
Aitor Córdoba Querejeta
ЦЗ
17
Борха Гонсалес
ПЗ
22
Мумо Муньос
ЦП
22
Алекс Санкрис
ЦП
16
Курро Санчес
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
21
D. Ojeda
ЦФ
4
Унаи Эльхесабаль
ЦФ
ФК Андорра
1
Дани Мартин
ВР
16
Диего Пампин
ЦЗ
15
Diego González
ЦЗ
5
Adrià Vilanova
ЦЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
21
Iván Gil
ЦП
16
Серхи Сампер
ЦП
14
Sergio Molina
(К)
ЦП
7
Икер Бенито
ПВ
21
Орельен Шедлер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Бургос
26
Samuel Rodriguez
ВР
2
Sergio Fernández
ЦЗ
17
Анди Родригес
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
10
Kevin Appin
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
16
Андер Мартин
ПВ
99
E. D. Espiau Hernandez
ЦФ
95
Алекс Бермехо
ЦФ
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
ФК Андорра
1
Nicolas Ratti
ВР
13
Ойер
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
12
Андерсон Арройо
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
7
Alex Calvo
ЦФ
24
Пабло Морено
ЦФ
11
Ману Ньето
ЦФ
4-2-1-3
13
Каро
3
Матос
8
Сьерра
18
17
Гонсалес
22
Муньос
22
Санкрис
16
Санчес
4
Эльхесабаль
21
14
Ниньо
4-3-1-2
1
Мартин
18
Петха
15
5
16
Пампин
21
16
Сампер
14
7
Бенито
24
Лобете
21
Шедлер
22
Муньос
10
10
22
Муньос
4
Эльхесабаль
16
Мартин
16
Мартин
4
Эльхесабаль
14
Ниньо
99
99
14
Ниньо
21
95
Бермехо
95
Бермехо
21
7
Бенито
12
Арройо
12
Арройо
7
Бенито
18
Петха
2
Леаль
2
Леаль
18
Петха
24
Лобете
7
7
24
Лобете
21
Шедлер
11
Ньето
11
Ньето
21
Шедлер
Остались в запасе
Бургос
ФК Андорра
26
Samuel Rodriguez
ВР
2
Sergio Fernández
ЦЗ
17
Анди Родригес
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
1
Nicolas Ratti
ВР
13
Ойер
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Остались в запасе
26
Samuel Rodriguez
ВР
2
Sergio Fernández
ЦЗ
17
Анди Родригес
ЦП
20
Мигель Атьенса
ЦП
11
Javi López-Pinto
ЦП
1
LoÃ¯c Badiashile
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolas Ratti
ВР
13
Ойер
ВР
3
Хосе Марса
ЦЗ
23
Диего Аленде
ЦЗ
7
Laorent Shabani
ЦП
18
Алехандро Орельяна
ЦП
21
Álvaro Martín De Frías
ЦП
24
Пабло Морено
ЦФ
Главный тренер
Карлес Мансо
Статистика матча Бургос - ФК Андорра
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бургос
Испания. Сегунда, 16 тур
Эйбар
- : -
28.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 15 тур
Бургос
1 : 0
22.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Бургос
2 : 1
07.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 12 тур
Бургос
1 : 1
01.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 16 тур
Лас-Пальмас
- : -
28.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
2 : 1
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
ФК Андорра
2 : 3
26.10.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 10 тур
Жирона
2 : 0
18.10.2026
ФК Андорра
Информация о матче
Главный судья:
Ivan Caparros Hernandez, Spain
Стадион:
Эль Плантио
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