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Евгений Макеев
Новости
Евгений Макеев - новости
Завершил карьеру
24 июля 1989 (37), Череповец
#34 | Защитник
181 см
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Макеев объяснил, почему «Спартак» популярнее «Зенита»
2025.08.07 22:51
1
Макеев рассказал о драке Эменике и Ари в «Спартаке»
2024.08.14 16:05
5
Макеев рассказал о тренерской методике Карпина
2024.08.14 14:59
3
Чемпион России в составе «Спартака» объявил о завершении профессиональной карьеры
2024.04.22 16:25
Макеев рассказал о самой нелепой драке в «Спартаке»
2024.03.28 13:30
15
Фото
Медиаклуб Тарасова объявил о подписании чемпиона РПЛ в составе «Спартака»
2024.03.28 11:46
5
Макеев оценил перспективы «Рубина» вернуться в РПЛ
2022.10.08 13:49
Макеев высказался о перспективах «Спартака» после ухода Федуна
2022.10.08 10:10
Фото
Экс-игрок «Спартака» и сборной России стал капитаном «Велеса»
2022.07.17 12:50
2
Бабкин, Попов, Петров – в основе «Локомотива» на матч с «Велесом»; Макеев сыграет у гостей
2022.06.26 15:40
Видео
«Заряжаемся победным настроением перед игрой с «Рубином». «Спартак» поздравил Макеева с днем рождения
2021.07.24 19:51
2
Фото
Экс-защитник «Спартака» Макеев перешел в «Велес»
2021.07.03 14:25
2
«Матч ТВ»: экс-игрок «Спартака» Макеев находится на просмотре в «Велесе»
2021.06.26 15:54
Макеев: «Карпин – не дипломатичный тренер. Напихать для него – как здравствуйте»
2020.06.06 18:07
8
Макеев: «У Карпина с Дзюбой были тяжелые отношения. Была обоюдная неприязнь»
2020.06.06 16:42
8
Макеев: «При Эмери в «Спартаке» не было дисциплины. Может быть, ему не хватило жесткости»
2020.06.06 15:30
18
Макеев: «Не думаю, что в ближайшие годы «Спартак» станет чемпионом»
2020.02.28 11:26
9
Макеев: «Скорее всего, Каррера подумал: «Что ж за мудака я выпускаю»
2020.02.28 09:54
8
Директор «Арарата»: «Ценим заслуги Макеева в «Спартаке»
2019.07.06 18:27
1
Экс-игрок «Спартака» Макеев перешел в «Арарат»
2019.07.05 13:14
Экс-спартаковец Макеев подписал контракт с «Ротором»
2019.02.15 22:17
7
«Спорт-Экспресс»: Макеев подпишет контракт с «Ротором»
2019.02.14 14:24
1
Макеев может перейти в зарубежный клуб. Другой претендент на игрока – «Рубин»
2019.01.05 19:27
4
Макеев покинул «Сочи», игроком интересуется «Рубин»
2018.12.30 23:28
2
«Ростов» не сможет подписывать новых игроков до погашения долга перед Макеевым
2018.12.21 19:58
9
«Ростов» до сих пор не выплатил Макееву 105 тысяч. Клуб ждут новые санкции
2018.12.14 13:16
17
«Ростову» запрещено регистрировать новичков из-за долгов перед Макеевым
2018.10.26 19:37
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Макеев: «Лайки – это просто повод убрать Глушакова и Ещенко из «Спартака»
2018.10.16 18:42
7
Макеев: «Ростов» не был мертвым до прихода Карпина. По составу команда в пятерке лучших в РПЛ»
2018.10.16 17:38
4
Макеев может продолжить карьеру в ФНЛ. Игроком интересуется «Сочи»
2018.08.27 21:18
3
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