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    Макеев: «Скорее всего, Каррера подумал: «Что ж за мудака я выпускаю»

    Экс-защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал, почему покинул московский клуб после чемпионского сезона-2016/17.

    – История такая. Проигрываем 0:2, а мне Дима Комбаров в перерыве говорит: «Разминайся, у меня привод побаливает». Ну, я и разминаюсь, а в это время в раздевалке Каррера устраивает разнос – все крушит, бьет по стойке с макетом, а еще подходит к каждому и спрашивает: «Ты готов играть? Ты готов играть?» Комбаров отвечает: «Не готов»! Тогда срочно посылают за мной. Я несусь в раздевалку, открываю дверь, вижу команду и всю эту атмосферу, а потом поскальзываясь на кафельном полу и со всего размаха падаю. Хорошо, администратор Георгий Степаныч Чавдарь как герой меня поддержал, не дал совсем разбиться.

    – Каррера как отреагировал?

    – Скорее всего, подумал: «Что ж за мудака я выпускаю»? Возможно, тогда и решил, что контракт со мной не будет продлевать. Но это шутка, на самом деле. В следующей игре я уже вышел в основе, когда обыграли «Рубин» 1:0 перед перерывом. Это был последний, 201-й матч за «Спартак».

    – Так почему контракт не продлили?

    – Решили конца сезона дождаться. Только зимой меня отправили набирать форму в «Спартак-2», и там я уже сломал руку. Приземлился неудачно во время игры, поехал на скорой в обычную больницу, где мне неправильно наложили гипс. Кость не срослась и «уехала», пришлось делать операцию, после которой выбыл еще на месяц. А там и контракт кончился. Конечно, продлевать его уже никто не собирался.

    • Летом 2019-го защитник перешел в ереванский «Арарат».

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6934

      mihail200606 24 минуты назад

      Ну Ереван тоже город хороший..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1469

      Литейный4 50 минут назад

      Протекает в свинарнике. Каждый бывший сочтёт за честь набросить на спартаковский вентилятор. Как пауки в банке грызлись и грызутся. Гыгыгы

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +1047

      IVANRUS777 56 минут назад

      Правильно подумал. Арарат твой уровень.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +686

      Rus9I > IVANRUS777 35 минут назад

      А у кого сейчас в команде, уровень Спартака?

      Макеев играл и конкурировал с сильными игроками, а сейчас что?

      2
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