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  • Макеев: «Скорее всего, Каррера подумал: «Что ж за мудака я выпускаю»

Макеев: «Скорее всего, Каррера подумал: «Что ж за мудака я выпускаю»

28 февраля 2020, 09:54
8

Экс-защитник «Спартака» Евгений Макеев рассказал, почему покинул московский клуб после чемпионского сезона-2016/17.

– История такая. Проигрываем 0:2, а мне Дима Комбаров в перерыве говорит: «Разминайся, у меня привод побаливает». Ну, я и разминаюсь, а в это время в раздевалке Каррера устраивает разнос – все крушит, бьет по стойке с макетом, а еще подходит к каждому и спрашивает: «Ты готов играть? Ты готов играть?» Комбаров отвечает: «Не готов»! Тогда срочно посылают за мной. Я несусь в раздевалку, открываю дверь, вижу команду и всю эту атмосферу, а потом поскальзываясь на кафельном полу и со всего размаха падаю. Хорошо, администратор Георгий Степаныч Чавдарь как герой меня поддержал, не дал совсем разбиться.

– Каррера как отреагировал?

– Скорее всего, подумал: «Что ж за мудака я выпускаю»? Возможно, тогда и решил, что контракт со мной не будет продлевать. Но это шутка, на самом деле. В следующей игре я уже вышел в основе, когда обыграли «Рубин» 1:0 перед перерывом. Это был последний, 201-й матч за «Спартак».

– Так почему контракт не продлили?

– Решили конца сезона дождаться. Только зимой меня отправили набирать форму в «Спартак-2», и там я уже сломал руку. Приземлился неудачно во время игры, поехал на скорой в обычную больницу, где мне неправильно наложили гипс. Кость не срослась и «уехала», пришлось делать операцию, после которой выбыл еще на месяц. А там и контракт кончился. Конечно, продлевать его уже никто не собирался.

  • Летом 2019-го защитник перешел в ереванский «Арарат».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Макеев Евгений Каррера Массимо
Комментарии (8)
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IVANRUS777
1582874006
Правильно подумал. Арарат твой уровень.
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mihail200606
1582875940
Ну Ереван тоже город хороший..
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Speedmeister
1582881080
Макеев хороший защитник был. Физически крепкий, как футболисты в АПЛ. Но в Спартаке многие почему-то плохо смотрятся, а как переходят в другие клубы оказываются сильными игроками. Дело не в футболистах часто, а в командной игре, связях между партнёрами на поле.
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Волька
1582882011
Макинтош!Ты всегда был мудаком!
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Hektor 84
1582887670
И правильно подумал!
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Иван_Невский
1582917632
самокритично, но подскальзываешься часто и падаешь больно.
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