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    • «Ростов» до сих пор не выплатил Макееву 105 тысяч. Клуб ждут новые санкции

    «Ростов» до сих пор не выплатил Макееву 105 тысяч. Клуб ждут новые санкции

    «Ростов» до сих пор не рассчитался по долгам со своим бывшим защитником Евгением Макеевым.

    В августе этого года ростовчане досрочно расторгли контракт с 29-летним футболистом. РФС обязал клуб выплатить игроку 105 тысяч евро за разрыв соглашения. Ранее из-за долгов перед Макеевым «Ростову» было запрещено регистрировать новых футболистов.

    «Пока некоторые российские клубы сражаются в еврокубках, «Ростов» ведет свою войну – с Евгением Макеевым. Ростовчане уже проиграли несколько судов, но деньги игроку отдавать не хотят.

    РФС уже обязал ростовчан выплатить 105 тысяч евро за досрочное расторжение контракта, но денег Макеев так и не увидел. Не помог даже запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный на клуб из-за этого долга. Теперь «Ростов» ждут новые санкции.

    И да. Мы ни на что не намекаем, но оклад у Макеева был 15 тысяч рублей», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

    Сейчас Макеев выступает за «Сочи».

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    14.12.2018 13:16
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 декабря 2018, 20:23

      К санкциям уже как-то привыкли..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +101395

      zigbert 14 декабря 2018, 16:27

      Зачем надо было разрывать контракт если платить нечем?

      3
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > zigbert 14 декабря 2018, 18:30

      А зачем платить по контракту, если лодырь? Вопрос в другом: зачем такие контракты? Если слесарь не выполняет свою работу или гонит брак, то его увольняют и никаких выплат! Почему у нас бездельники футболисты НЕПРИКАСАЕМЫЕ?

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Serjoga 14 декабря 2018, 18:37

      Разница в том,что слесарь сам просится на работу,а футболистов приглашают.То есть,к вам приходят и говорят" Мы без вас никак.Идите к нам работать" Думаю что вы тоже загнёте сумму в несколько раз больше,чем получаете сейчас))).А что делать,"Если они никак"))))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > андрей андреев 14 декабря 2018, 18:40

      Сейчас Анжи разваливается и игроки ничего не делают, а за них агенты НАПРАШИВАЮТСЯ в клубы! Я, что, непонятно написал, что агентов на х... отправить и чтобы футболисты сами искали себе клуб! Чтобы они жили как все, чтобы они морду никому не били, чтобы они пьяными по городу не ездили! Чтобы они деньги ЗАРАБАТЫВАЛИ, а не получали....! Продолжать?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > андрей андреев 14 декабря 2018, 18:41

      Почитай, что я Колесову ответил!

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 14 декабря 2018, 16:06

      Заставят заплатить и выполнять решения суда. Потом можно и отстранять от участия в соревнованиях.

      3
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      ...
      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 18:34

      Да чего уж отстранять?Сразу расформировать!А виновным по 25 лет лагерей!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Yurok161 14 декабря 2018, 18:43

      Сарказм не уместен тем более со мной. Кто знает законы и спорт, как многие на знаю свою биографию. Есть решения суда и не одно, что клуб должен игроку. Тем более в " Ростове" этих эпизодов не один за многие годы и не с одним игроком...

      1
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      Рейтинг: +1080

      Красный май > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 19:12

      Вам корона не давит?

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Красный май 14 декабря 2018, 19:20

      Я корону не меряю, а эрудицией и знаниями предпочитаю отвечать и не только пэтэушникам из Минусинска...

      2
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 19:51

      За многие годы такие эпизоды со всеми клубами РПЛ были.На то есть юристы,чтобы эти споры решать.А за 105 т отстранять клуб от соревнования...это просто глупо.Так можно и пол лиги отстранить.

      0
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Yurok161 14 декабря 2018, 20:11

      Там же профи никогда не было, но любителей по пилить деньги предостаточно в каждом клубе. Примером много, когда берут за задницу, начинают химичить. Банкротят клуб, меняют юрлицо, чтобы не выплачивать задолженность перед тренерами, игроками и обслуживающим персоналом. Из последних примеров это " Кубань". Должна многим игрокам и тренерам. ( среди них Дан Петреску ) Но "Кубань" приказала долго жить и теперь она " Урожай"... ))) И опять там будут те же люди пилить деньги и кидать людей на бабки. За 105т. евро никто "Ростов " не снимет с соревнований, но будут штрафы, пени, спортивные ограничения и могут привлечь за невыполнения решения суда ответственных лиц. Бабки эти в "Ростове" есть, просто они считают, что не обязаны выплачивать Макееву эти деньги за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке .( Но суд не одной инстанции подтвердил правоту игрока). Юристы в клубах никакие, это можно судить и по контрактам и по финансовым скандалам со многими нашими клубами. Примеров только с Динамо и Рубином предостаточно, все суды проигрывают. Многим здешним обитателям далёким от юриспруденции, достаточно опусов адвокатов Кокорина и Мамаева почитать. какую они хрень несут. Поэтому "Ростов" обяжут и заставят выполнять решение суда, рычагов для этого предостаточно.

      2
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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Рубик Докоян 14 декабря 2018, 21:17

      Это и ежу понятно.Мог бы и не стараться все это писать.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Yurok161 14 декабря 2018, 21:22

      Надеюсь, что не только ежам будет понятно...

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 14 декабря 2018, 15:26

      Аферисты со времён Бердыева.Так что и Глушаков,видимо,не шутил,говоря Дашке,что будет играть в "Ахмате" за официальных 30 тысяч рублей.

      1
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 14 декабря 2018, 14:42

      15т.р в день?))

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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Elisey13 14 декабря 2018, 14:58

      + конверт

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > Elisey13 14 декабря 2018, 15:06

      24 августа 2018 г. возил охрану Г.Лепса в Константиновский дворец-резиденция президента.Лепс пел 50 минут,до меня дошла информация,что он заработал 5 лямов,разделите и получите 100 000 в минуту и никаких выплат в казну государства.

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      Рейтинг: +1283

      mama1991 > Олег Колесов 14 декабря 2018, 15:16

      правда мироустройства, ничего никто никогда с этим не сделает, парадокс что пивичка как говорил жирик всегда в масле...

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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов > mama1991 14 декабря 2018, 15:21

      Изменить Уголовный Кодекс.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Олег Колесов 14 декабря 2018, 18:36

      Изменить контракты на трудовые договора, договора заключать без агентов и юристов, зарплаты выплачивать в рублях, приблизительно 50-70 т.р. в месяц, а бонусы можно и в евро хоть по 50 миллионов, если выиграют ЛЧ! Тогда может молодежь начнет пахать и рваться в Европу, а в РПЛ вопрос о легионерах отпадет сам собой! И сборная начнет давать результат! А то докатились до полного позора: нищие чехи трахают зажравшихся российских (игроками сейчас их не назовешь) ребят, выходящих на футбольное поле!

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      Рейтинг: +4356

      Yurok161 > Serjoga 14 декабря 2018, 18:40

      И лимит убрать к чертям.Пусть зарабатывают не только бонусы к ЗП,но и место в составе.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Yurok161 14 декабря 2018, 18:44

      Лимит сам исчезнет! Потому, что за такие зарплаты никакие Маркизио к нам не поедут! Нынешние зарплаты (контракты)-это прихоть Федуна, Гинера, тщеславие Газпрома, РЖД, желание Галицкого и подражание нищих клубов

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