«Ростов» до сих пор не выплатил Макееву 105 тысяч. Клуб ждут новые санкции

«Ростов» до сих пор не рассчитался по долгам со своим бывшим защитником Евгением Макеевым.

В августе этого года ростовчане досрочно расторгли контракт с 29-летним футболистом. РФС обязал клуб выплатить игроку 105 тысяч евро за разрыв соглашения. Ранее из-за долгов перед Макеевым «Ростову» было запрещено регистрировать новых футболистов.

«Пока некоторые российские клубы сражаются в еврокубках, «Ростов» ведет свою войну – с Евгением Макеевым. Ростовчане уже проиграли несколько судов, но деньги игроку отдавать не хотят.

РФС уже обязал ростовчан выплатить 105 тысяч евро за досрочное расторжение контракта, но денег Макеев так и не увидел. Не помог даже запрет на регистрацию новых футболистов, наложенный на клуб из-за этого долга. Теперь «Ростов» ждут новые санкции.

И да. Мы ни на что не намекаем, но оклад у Макеева был 15 тысяч рублей», – пишет телеграм-канал «Мутко против».

Сейчас Макеев выступает за «Сочи».