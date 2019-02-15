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    Экс-спартаковец Макеев подписал контракт с «Ротором»

    «Ротор» объявил о подписании контракта с защитником Евгением Макеевым. Последним клубом игрока был «Сочи».

    «С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Предстоит много работы, нужно побыстрее влиться в коллектив. У «Ротора» богатая история и традиции.

    В Волгограде прекрасный стадион, на который с удовольствием идут болельщики. Хочу быть полезным команде и радовать волгоградцев красивой игрой», – сказал Макеев.

    • Игрок – воспитанник череповецкого футбола.
    • С 2007 по 2017 год защитник выступал за «Спартак».
    • «Ротор» в ФНЛ идет 15-м из 20 команд.

    Источник: Официальный сайт «Ротора»

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    15.02.2019 22:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 16 февраля 2019, 16:26

      Ротор надо поднимать. Удачи Евгений.

      2
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 16 февраля 2019, 12:07

      Всем привет! Евгений, добро пожаловать в город-герой Волгоград. Удачи и успехов в "Роторе". И, помните историю нашего города - это гордость нашей страны, надеюсь что Ваша игра будет достойной.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 февраля 2019, 07:26

      Варягом стал! С Ростовом посудился, на очереди будут Сочи, а потом и Ротору предъяву выставит! Как футболист он "кончился"! Теперь будет сшибать бабки ЛЮБЫМИ способами!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 16 февраля 2019, 07:19

      о, ну хоть теперь можно на ротор будет сходить

      2
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 16 февраля 2019, 00:45

      Да уж подавал,подавал надежды,,,а так по настоящему и не проявил себя,,хотя время получал для этого не мало,,,

      3
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 15 февраля 2019, 23:31

      Печально, что хорошие игроки вот так вот заканчивают.
      Но с другой стороны, он Ротору принесет колоссальную помощь.

      3
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      Рейтинг: +8835

      vladik12 > geroin161 16 февраля 2019, 01:05

      Герыч, уверен?) Разве он еще тянет?

      1
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