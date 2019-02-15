Экс-спартаковец Макеев подписал контракт с «Ротором»

Ротор надо поднимать. Удачи Евгений.
«Ротор» объявил о подписании контракта с защитником Евгением Макеевым. Последним клубом игрока был «Сочи».
«С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Предстоит много работы, нужно побыстрее влиться в коллектив. У «Ротора» богатая история и традиции.
В Волгограде прекрасный стадион, на который с удовольствием идут болельщики. Хочу быть полезным команде и радовать волгоградцев красивой игрой», – сказал Макеев.
- Игрок – воспитанник череповецкого футбола.
- С 2007 по 2017 год защитник выступал за «Спартак».
- «Ротор» в ФНЛ идет 15-м из 20 команд.