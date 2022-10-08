Макеев оценил перспективы «Рубина» вернуться в РПЛ

Защитник «Велеса» Евгений Макеев считает, что «Рубину» будет трудно добиться повышения в классе.

– В этом году в Первую лигу неожиданно вылетел «Рубин», который по составу и бюджету кажется на голову выше остальных. Чувствуется, что уровень у казанской команды совсем другой?

– Они же сейчас не лидируют с большим отрывом. Наша команда с ними довольно достойно играла, могла добиться ничейного результата, но проиграла (1:2), пропустив в концовке матча. Думаю, не хватило опыта.

У нас команда молодая, и мы немножечко подсели во втором тайме. «Рубин» – мастеровитый коллектив, поэтому им удалось создать пару моментов и забить.

– То есть так просто «Рубин» не вернется в РПЛ?

– Мы тоже не слабые футболисты, поэтому «Рубину» в любом случае будет тяжело. У нас здесь очень специфическая лига – много перелетов, разное качество полей.

Поэтому ничего подобного – явных фаворитов тут нет.