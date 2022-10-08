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    Макеев оценил перспективы «Рубина» вернуться в РПЛ

    Защитник «Велеса» Евгений Макеев считает, что «Рубину» будет трудно добиться повышения в классе.

    – В этом году в Первую лигу неожиданно вылетел «Рубин», который по составу и бюджету кажется на голову выше остальных. Чувствуется, что уровень у казанской команды совсем другой?

    – Они же сейчас не лидируют с большим отрывом. Наша команда с ними довольно достойно играла, могла добиться ничейного результата, но проиграла (1:2), пропустив в концовке матча. Думаю, не хватило опыта.

    У нас команда молодая, и мы немножечко подсели во втором тайме. «Рубин» – мастеровитый коллектив, поэтому им удалось создать пару моментов и забить.

    – То есть так просто «Рубин» не вернется в РПЛ?

    – Мы тоже не слабые футболисты, поэтому «Рубину» в любом случае будет тяжело. У нас здесь очень специфическая лига – много перелетов, разное качество полей.

    Поэтому ничего подобного – явных фаворитов тут нет.

    • «Рубин» вылетел из Кубка России от ульяновской «Волги» (1:2).
    • Казанцы проиграли 3 матча подряд.
    • Команда идет на 6-м месте в Первой лиге.

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    Источник: «Известия»

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