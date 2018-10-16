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    Какой вы футболист?

    Макеев: «Ростов» не был мертвым до прихода Карпина. По составу команда в пятерке лучших в РПЛ»

    Защитник «Сочи» Евгений Макеев рассказал о своем уходе из «Ростова» в начале сезоне, заявив, что его просто поставили перед фактом. Также футболист отметил, что ростовчане и до прихода на пост главного тренера Валерия Карпина выглядели неплохо.

    «Карпин довольно сухо прокомментировал разрыв контракта? Он и не должен был, наверное, произносить речь. Никакого разговора у нас с ним было, меня просто поставили перед фактом. Заранее предупредили, что нужно искать команду. В этом нет ничего страшного.

    Вариант с «Сочи» появился еще до того, как мы с «Ростовом» расторгли контракт. Разговоры уже шли, и я понимал, что надо искать новую команду. Из «Сочи» на меня вышли сами. От клубов РПЛ никаких предложений не было. Я был знаком с Колей Заболотным еще по «Спартаку». Пообщался с ним, с клубом и пришел к выводу, что это неплохой вариант. Со многими ребятами был знаком давно, хорошо понимали друг друга. Во многих из нас была заложена идея спартаковского футбола, так что было проще. Но в «Ростове» все-таки другой стиль.

    Не скажу, что при Кучуке в «Ростове» было плохо – нормально. Если считать работу Карпина с нового сезона, то да, результаты говорят за себя. Но до этого команда не была мертвой.

    Как человек, Карпин все тот же, что и в «Спартаке». Как тренер – в «Ростове» немного другая тактика. Игра в «Спартаке» была более атакующей, мы всегда играли в четыре защитника, очень редко – в пять. В «Ростове» изначально начали со схемы в пять защитников. Но «Ростов» может играть на равных с топ-клубами России. Просто это особенность команды. По составу она входит в пятерку лучших клубов РПЛ, так что «Ростов» мог и может играть со всеми», – сказал Макеев.

    После 10-ти туров «Ростов» набрал 18 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.

    Источник: Sport24

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    16.10.2018 17:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 18 октября 2018, 14:46

      В принципе можно согласиться.

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      Рейтинг: +466

      dik_fransis 17 октября 2018, 05:49

      молодец парень - один из немногих кто не таит обиды и не обсирает свой бывший клуб!!! удачи ему

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 октября 2018, 20:12

      Правильно сказал!!
      Удачи Жене!!
      Удачи Ростову!!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 16 октября 2018, 17:58

      То что Макеев ушёл,или его ушли,это обычные реалии нашего футбола.Ну не подходит игрок новому тренеру и всё тут.Это нормально.Удачи Жене в новом клубе!А то что Ростов не был мёртвым,это так.Но и Карпин принёс в команду новую "свежесть",новые мысли,игру.Текущий результат говорит сам за себя.Да и игры с грандами показывают что команда у Валеры явно не подарок,очки забирает на раз-два.Так бы и дальше.Ждём новых побед и яркой игры!Удачи Ростов!!!

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