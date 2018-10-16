Макеев: «Ростов» не был мертвым до прихода Карпина. По составу команда в пятерке лучших в РПЛ»

Защитник «Сочи» Евгений Макеев рассказал о своем уходе из «Ростова» в начале сезоне, заявив, что его просто поставили перед фактом. Также футболист отметил, что ростовчане и до прихода на пост главного тренера Валерия Карпина выглядели неплохо.

«Карпин довольно сухо прокомментировал разрыв контракта? Он и не должен был, наверное, произносить речь. Никакого разговора у нас с ним было, меня просто поставили перед фактом. Заранее предупредили, что нужно искать команду. В этом нет ничего страшного.

Вариант с «Сочи» появился еще до того, как мы с «Ростовом» расторгли контракт. Разговоры уже шли, и я понимал, что надо искать новую команду. Из «Сочи» на меня вышли сами. От клубов РПЛ никаких предложений не было. Я был знаком с Колей Заболотным еще по «Спартаку». Пообщался с ним, с клубом и пришел к выводу, что это неплохой вариант. Со многими ребятами был знаком давно, хорошо понимали друг друга. Во многих из нас была заложена идея спартаковского футбола, так что было проще. Но в «Ростове» все-таки другой стиль.

Не скажу, что при Кучуке в «Ростове» было плохо – нормально. Если считать работу Карпина с нового сезона, то да, результаты говорят за себя. Но до этого команда не была мертвой.

Как человек, Карпин все тот же, что и в «Спартаке». Как тренер – в «Ростове» немного другая тактика. Игра в «Спартаке» была более атакующей, мы всегда играли в четыре защитника, очень редко – в пять. В «Ростове» изначально начали со схемы в пять защитников. Но «Ростов» может играть на равных с топ-клубами России. Просто это особенность команды. По составу она входит в пятерку лучших клубов РПЛ, так что «Ростов» мог и может играть со всеми», – сказал Макеев.

После 10-ти туров «Ростов» набрал 18 очков и располагается на третьем месте в турнирной таблице.