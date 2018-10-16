Макеев: «Лайки – это просто повод убрать Глушакова и Ещенко из «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев прокомментировал перевод в молодежную команду красно-белых полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

– Все ждут от него игры как в чемпионский сезон. Сейчас он сбавил, но ту форму он может и набрать. Он сделал большой вклад в чемпионский сезон. Сейчас его вообще убрали за лайк.

– История с лайками раздута или это в стиле Карреры?

– Это был просто повод. Не знаю, что там произошло. В тот год, когда я работал с Каррерой, в команде все было гладко. Если смотреть со стороны, это выглядит просто как повод убрать футболистов из команды. По мне, это бред. Глушаков и Ещенко – не глупые люди. Если бы они видели, что говорил Назаров, то никогда в жизни бы лайк не поставили. Глупо было бы ставить лайк на такую аудиторию и не ожидать последствий. Думаю, они сделали это просто машинально, а там уже – как трактовал эту ситуацию клуб.

– Клуб заявил, что они в молодежке форму набирают…

– Как по мне, это бред. Даже звучит глупо.

После проигранного матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (0:1) Глушаков и Ещенко поставили лайки под публикацией в инстаграме актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. После этого они был отстранены от тренировок с основным составом.