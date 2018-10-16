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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Макеев: «Лайки – это просто повод убрать Глушакова и Ещенко из «Спартака»

    Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев прокомментировал перевод в молодежную команду красно-белых полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

    – Все ждут от него игры как в чемпионский сезон. Сейчас он сбавил, но ту форму он может и набрать. Он сделал большой вклад в чемпионский сезон. Сейчас его вообще убрали за лайк.

    – История с лайками раздута или это в стиле Карреры?

    – Это был просто повод. Не знаю, что там произошло. В тот год, когда я работал с Каррерой, в команде все было гладко. Если смотреть со стороны, это выглядит просто как повод убрать футболистов из команды. По мне, это бред. Глушаков и Ещенко – не глупые люди. Если бы они видели, что говорил Назаров, то никогда в жизни бы лайк не поставили. Глупо было бы ставить лайк на такую аудиторию и не ожидать последствий. Думаю, они сделали это просто машинально, а там уже – как трактовал эту ситуацию клуб.

    – Клуб заявил, что они в молодежке форму набирают…

    – Как по мне, это бред. Даже звучит глупо.

    После проигранного матча седьмого тура РПЛ с «Ахматом» (0:1) Глушаков и Ещенко поставили лайки под публикацией в инстаграме актера и болельщика «Спартака» Дмитрия Назарова с критикой в адрес главного тренера команды Массимо Карреры. После этого они был отстранены от тренировок с основным составом.

    Источник: Sport24

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    16.10.2018 18:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 17 октября 2018, 10:10

      ну и продайте их пока не поздно,или на мамаева с какориным обменяйте

      0
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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 17 октября 2018, 00:59

      я думал, румяный уже давно закончил.....

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 16 октября 2018, 20:57

      Короче опять кусочек интервью из целого вью вырезали.Кому интересно прочитать целое интервью, заходите на блог "О футболе с юмором 2".Там всё без купюр.

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 16 октября 2018, 19:55

      Если Глушаков и Ещенко по словам Макеева не глупые люди ,то зачем они ставили эти злополучные лайки. Произошло это совсем не по глупости а вполне сознательно. Думаю сами футболисты все прекрасно понимают. Дело не в лайках и проблема гораздо глубже. В чемпионском сезоне Глушаков играл и претензий к нему не было. На следующий год он снизил к себе требовательность ,занимаясь только тем что бы выбить себе выгодный контракт. Вполне возможно и к тренировкам стал относится с прохладцей. Наверняка были конфликты и с тренером. Макеева в команде уже не было и ему трудно судить что происходило в команде.

      7
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 октября 2018, 19:46

      Тут всё слилось воедино и сподвигло Карреру отставить Глушакова и Ещенко.
      Пусть Ещенко скажет за это спасибо Глушакову.
      Это Глушаков повлиял плохо на Ещенко и тот, без своих мозгов, лайканул всед за Глушаковым.
      Они решили позабавиться.
      Карреру слить и от него избавиться.
      Но не на того НАПОРОЛИСЬ!
      Каррера быстро РАСКУСИЛ их криминальный сговор и сыграл на опережение.

      Каррера верно поступил, что отстранил Глушакова и Ещенко от тренировок с основой и не взял его на игру с Черноморцем.
      В преддверии важных игр Спартака, он умудряется НОЧАМИ шастать по саунам и питейным заведениям, безостановочно и регулярно после чемпионского года!
      Всё празднует, а спартаковские дружки ПОКРЫВАЮТ и не видно конца и края этому ПРАЗДНИЧНОМУ разгулу Глушакова.
      Загулял "парень" молодой, а на команду Спартак и на тренера Карреру он плевать хотел.
      А потом все удивляются, почему Глушаков так РЕЗКО сдал и ПЛОХО играет за свой клуб, но зарплату получает исправно, хотя на неё ДАВНО не играет.

      Как безобразно Глушаков играл в концовке прошлого сезона.
      Это по его ПРЯМОЙ загульной и банной ВИНЕ, Спартак лишился серебра, не взял Кубок России, потерял большие деньги около 18 млн. а евро, и не попал в групповой этап Лиги чемпионов этого сезона.
      А как Глушаков безобразно сыграл с Ахматом.
      На ровном месте пластается и отдаёт сопернику мяч, с подачи которого грозненцы забили второй гол и Спартак проиграл.
      Выбей мяч и гола нет, но Глушаков, после ночных гулянок, полностью потерял концентрацию и помог грозненцам забить.
      Руководству Спартака надо от Глушакова избавляться и чем быстрее, тем лучше.
      Глушаков разлагает Спартак изнутри и очень вредит клубному имиджу.

      7
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      Рейтинг: +24

      lass13 16 октября 2018, 19:20

      ха

      -1
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      Рейтинг: +942

      Untitled-1 16 октября 2018, 18:50

      вот бы еще знать счет матча на футбольном сайте. ну не знаешь - не пиши.

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