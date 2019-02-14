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    «Спорт-Экспресс»: Макеев подпишет контракт с «Ротором»

    Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев присоединится к «Ротору», сообщает «Спорт-Экспресс». О сроках контракта информации на данный момент нет.

    Последним клубом 29-летнего футболиста был «Сочи», в котором он провел первую часть сезона.

    Также игрок ранее выступал за «Ростов». В составе сборной России сыграл три встречи.

    • В этом сезоне Макеев провел за «Сочи» семь матчей в ФНЛ.
    • После 24-х туров «Ротор» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, находясь в трех очках от зоны вылета.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.02.2019 14:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 14 февраля 2019, 14:44

      ну и зачем этот бывший свин нужен -его отовсюду гонят

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