«Спорт-Экспресс»: Макеев подпишет контракт с «Ротором»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев присоединится к «Ротору», сообщает «Спорт-Экспресс». О сроках контракта информации на данный момент нет.

Последним клубом 29-летнего футболиста был «Сочи», в котором он провел первую часть сезона.

Также игрок ранее выступал за «Ростов». В составе сборной России сыграл три встречи.