«Спорт-Экспресс»: Макеев подпишет контракт с «Ротором»

ну и зачем этот бывший свин нужен -его отовсюду гонят
Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев присоединится к «Ротору», сообщает «Спорт-Экспресс». О сроках контракта информации на данный момент нет.
Последним клубом 29-летнего футболиста был «Сочи», в котором он провел первую часть сезона.
Также игрок ранее выступал за «Ростов». В составе сборной России сыграл три встречи.
- В этом сезоне Макеев провел за «Сочи» семь матчей в ФНЛ.
- После 24-х туров «Ротор» занимает 15-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ, находясь в трех очках от зоны вылета.