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    «Ростов» не сможет подписывать новых игроков до погашения долга перед Макеевым

    Палата по разрешению споров РФС рассмотрела жалобу защитника «Сочи» Евгения Макеева на «Ростов». Южане досрочно разорвали трудовой договор с футболистом, но не выплатили ему компенсацию.

    «Применить к АО ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.

    Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Макеевым Е.В.», – гласит решение Палаты.

    • Макеев выступал в Ростове-на-Дону с 2017 по 2018 год.
    • Провел за ростовчан 16 матчей в РПЛ.
    • Футболисту 29 лет.

    Источник: РФС

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    21.12.2018 19:58
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2245

      Yurok161 26 минут назад

      105 тысяч не проблема.Заплатят.

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      Рейтинг: +8462

      kaa-71 2 часа назад

      Непростая ситуация

      0
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      Рейтинг: +20047

      zico2205 3 часа назад

      А нахрена его вообще брали ??? Вот кто брал- тот пусть и расплачивается...

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      Рейтинг: +42585

      zigbert 5 часов назад

      Вот к чему приводит юридическая безграмотность.

      3
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      Рейтинг: +5569

      Serjoga > zigbert 5 часов назад

      Это не юридическая безграмотность, а безолаберность руководства и рвачество агентов! Нужно, чтобы игрок сам искал себе место работы и все проблемы отпадут! Долой агентов!

      2
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      Рейтинг: +42585

      zigbert > Serjoga 4 часа назад

      Работу он себе найдет ,только вот за разрыв контракта Ростовом ему придется платить неустойку.

      1
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      Рейтинг: +682

      SIRIUS 2002 5 часов назад

      Настало время правового государства, как что, все бегут в суд.

      4
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      Рейтинг: +40318

      Рубик Докоян 5 часов назад

      Найдут 100т.евро или сколько они там должны Макееву за досрочное расторжение контракта, но и надо укреплять в клубах юридическую службу. Такое впечатление, что многие получили юридическое образование в 90-е годы заочно в с/х институте...

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      Рейтинг: +464

      zritelx > Рубик Докоян 5 часов назад

      Что тут удивляться, в 90-е на самом деле в сельскохозяйственных институтах и техникумах открывались платные юридические факультета- специальность-юрист в сельском хозяйстве, но первое слово- юрист.

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      Рейтинг: +5569

      Serjoga > Рубик Докоян 5 часов назад

      Нужно нормально составлять контракты! Играет игрок-получи, сидит в запасе и "дуркует"- получи минималку! Не устраивает клуб-свободный агент без компенсации! Все проблемы решены!

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