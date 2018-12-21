«Ростов» не сможет подписывать новых игроков до погашения долга перед Макеевым

105 тысяч не проблема.Заплатят.
Палата по разрешению споров РФС рассмотрела жалобу защитника «Сочи» Евгения Макеева на «Ростов». Южане досрочно разорвали трудовой договор с футболистом, но не выплатили ему компенсацию.
«Применить к АО ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры.
Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению АО ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Макеевым Е.В.», – гласит решение Палаты.
- Макеев выступал в Ростове-на-Дону с 2017 по 2018 год.
- Провел за ростовчан 16 матчей в РПЛ.
- Футболисту 29 лет.