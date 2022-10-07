Патрик Вруг - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Вруг
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Вруг
|Команда
|Витесс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|29 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|РКС Ваалвейк
|12
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|ПСВ (Эйндховен)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Херенвен (Херенвен)
|1:4
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|17.02.2023
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|Фортуна (Ситтард)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|3:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|13.11.2022
|77' -90'
|НЕК (Неймеген)
|6:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.11.2022
|Был в запасе
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|3:1
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|30.10.2022
|1' -46'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|22.10.2022
|70' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|1:4
|Аякс (Амстердам)
|15.10.2022
|60' -90'
|Фортуна (Ситтард)
|0:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|07.10.2022
|74' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|02.10.2022
|46' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Спарта (Роттердам)
|17.09.2022
|84' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|5:1
|Камбур (Лиуварден)
|11.09.2022
|87' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|1:0
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|27.08.2022
|1' -80'
|Витесс (Арнем)
|2:2
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|35'
|21.08.2022
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|0:1
|Фейеноорд (Роттердам)
|13.08.2022
|1' -90'
|Эммен (Эммен)
|1:1
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|06.08.2022
|1' -90'
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|2:2
|Утрехт (Утрехт)