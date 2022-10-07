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    Патрик Вруг - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Патрик
    Фамилия Вруг
    Команда Витесс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 29 ноября 1999 (23 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    РКС Ваалвейк 12 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 ПСВ (Эйндховен)
    25.02.2023 Был в запасе Херенвен (Херенвен) 1:4 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    17.02.2023 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 Фортуна (Ситтард)
    12.02.2023 Был в запасе Аякс (Амстердам) 3:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    13.11.2022 77' -90' НЕК (Неймеген) 6:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    06.11.2022 Был в запасе РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 3:1 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    30.10.2022 1' -46' Твенте (Энсхеде) 3:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    22.10.2022 70' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 1:4 Аякс (Амстердам)
    15.10.2022 60' -90' Фортуна (Ситтард) 0:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    07.10.2022 74' -90' Гронинген (Гронинген) 2:3 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    02.10.2022 46' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:2 Спарта (Роттердам)
    17.09.2022 84' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 5:1 Камбур (Лиуварден)
    11.09.2022 87' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    27.08.2022 1' -80' Витесс (Арнем) 2:2 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    35'
    21.08.2022 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 0:1 Фейеноорд (Роттердам)
    13.08.2022 1' -90' Эммен (Эммен) 1:1 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    06.08.2022 1' -90' РКС Ваалвейк (Ваалвейк) 2:2 Утрехт (Утрехт)
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