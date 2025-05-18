Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Патрик Вруг - статистика

Завершил карьеру
29 ноября 1999 (26)
#8 | Полузащитник
175 см
Нидерланды
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Фейеноорд
2 : 0
14.05.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
10.05.2025
Херенвен
87' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Гронинген
6 : 1
03.05.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
РКС Ваалвейк
0 : 4
25.04.2025
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
НЕК
2 : 1
11.04.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
06.04.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
АЗ Алкмаар
2 : 2
01.04.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Зволле
2 : 0
29.03.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
15.03.2025
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Твенте
2 : 0
16.02.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
РКС Ваалвейк
5 : 0
09.02.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
1 : 4
02.02.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
26.01.2025
Виллем II
77' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Спарта
1 : 1
19.01.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Аякс
2 : 1
11.01.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
20.12.2024
Зволле
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Фортуна
3 : 2
14.12.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
2 : 3
07.12.2024
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
1 : 1
29.11.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
2 : 2
23.11.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
09.11.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 2
05.10.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
0 : 2
29.09.2024
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
21.09.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Виллем II
3 : 0
15.09.2024
РКС Ваалвейк
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
РКС Ваалвейк
0 : 3
30.08.2024
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Гоу Эхед Иглс
2 : 0
25.08.2024
РКС Ваалвейк
81' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
17.08.2024
Гронинген
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
ПСВ
5 : 1
10.08.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Главные новости
Сафонов рассказал, как его едва не избил Кордоба
19:34
«Зенит» столкнулся с большими трудностями на бразильском рынке
18:37
5
Кисляк прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
18:05
2
Губерниев прокомментировал безоговорочную победу России над Ираном
17:46
1
ФотоАбаскаль возглавил новую команду в Европе
17:11
4
Орлов провел исследование, кто запустил кричалку «Зенит» – позор российского футбола»
16:59
32
Лидер «Спартака» признался, что давно хочет покинуть клуб
16:54
7
У Гусева появился вариант в Москве
16:15
Экс-глава «Зенита» может стать президентом РПЛ
15:51
26
Московскому клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
15:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+