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Аргентина. Примера
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Архентинос Хуниорс
Nicolas Oroz
Статистика
Nicolas Oroz - статистика
Архентинос Хуниорс
#11 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Росарио Сентраль
1 : 0
20.09.2026
Архентинос Хуниорс
1' - 71'
Аргентина. Примера, 9 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 1
13.09.2026
Химнасия
1' - 79'
46'
Аргентина. Примера, 8 тур
Барракас Сентраль
0 : 0
08.09.2026
Архентинос Хуниорс
1' - 90'
Статистика по турнирам
Аргентина. Примера 2026
Кубок Либертадорес 2026
Аргентина. Примера 2025
Аргентина. Примера 2024
Копа Судамерикана 2024
Греция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Волос
16
3
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 26 тур
Волос
0 : 0
06.03.2022
ПАС
1' - 72'
Греция. Суперлига, 16 тур
Атромитос
2 : 1
03.03.2022
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Панетоликос
0 : 0
26.02.2022
Волос
1' - 81'
Греция. Суперлига, 22 тур
Арис
0 : 2
05.02.2022
Волос
1' - 46'
Греция. Суперлига, 21 тур
Волос
1 : 1
02.02.2022
Ионикос
1' - 70'
40'
Греция. Суперлига, 20 тур
АЕК
1 : 2
30.01.2022
Волос
1' - 71'
70'
Греция. Суперлига, 19 тур
Волос
0 : 4
23.01.2022
ПАОК
1' - 77'
Греция. Суперлига, 15 тур
Волос
1 : 0
19.01.2022
Аполлон Смирнис
46' - 90'
Греция. Суперлига, 18 тур
Астерас
1 : 0
15.01.2022
Волос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 17 тур
Волос
3 : 1
09.01.2022
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
ПАС Ламия
2 : 2
15.12.2021
Волос
1' - 90'
32'
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАС
3 : 2
11.12.2021
Волос
1' - 77'
1'
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
1 : 2
04.12.2021
Панетоликос
1' - 78'
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
2 : 1
28.11.2021
Волос
1' - 74'
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
0 : 2
20.11.2021
ОФИ
1' - 79'
Греция. Суперлига, 9 тур
Волос
1 : 2
07.11.2021
Арис
1' - 81'
48'
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