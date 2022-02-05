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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - Волос
Арис - Волос: обзор матча 05 февраля 2022
Арис
05.02.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 22 тур
0 : 2
Завершен
Волос
80'
A. Soares
86'
J. Correa
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - Волос
Желтая карточка
Х. Итурбе
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:2!
J. Correa
Пас отдал
Ж. Баррьентос
Замена
Э. Сакич
️️️️
Д. Сандгрен
84'
Замена
D. Manos
️️️️
Б. Ндиайе
84'
80'
ГОЛ! 0:1!
A. Soares
Пас отдал
Т. ван Верт
73'
Замена
Э. Пурита
️️️️
Н. Алхо
Замена
Ф. Бертольо
️️️️
Х. Матилья
73'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Д. Мансини
72'
67'
Замена
J. Correa
️️️️
Х. Бартоло
Желтая карточка
К. Ганя
63'
59'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
Замена
Б. Гама
️️️️
М. Гарсия
59'
46'
Замена
Б. Клейман
️️️️
S. Papadopoulos
46'
Замена
A. Soares
️️️️
N. Oroz
34'
Желтая карточка
Н. Алхо
15'
Желтая карточка
Ф. Феррари
12'
Замена
F. Romero
️️️️
Ж. Райнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Кристиан Ганя
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Волос
17
Николай Алхо
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
17
Адриен Регаттен
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
8
Lerin Duarte
ЦП
11
Хуан Итурбе
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
18
Факундо Бертольо
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
4
Franco Romero
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
0
J. Correa
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
2-5-3
14
Брабец
6
Сандгрен
5
Ндиайе
7
Мансини
8
Матилья
18
Гарсия
88
1
Сиабанис
33
Камара
11
Ганя
4-2-5
5
Райнер
26
Феррари
6
Цоканис
17
Алхо
14
Баррьентос
11
21
2
17
Регаттен
7
Бартоло
9
ван Верт
6
Сандгрен
66
Сакич
66
Сакич
6
Сандгрен
18
Гарсия
16
Гама
16
Гама
18
Гарсия
7
Мансини
11
Итурбе
11
Итурбе
7
Мансини
5
Ндиайе
9
9
5
Ндиайе
8
Матилья
18
Бертольо
18
Бертольо
8
Матилья
21
55
Клейман
55
Клейман
21
17
Алхо
4
Пурита
4
Пурита
17
Алхо
5
Райнер
4
4
5
Райнер
11
6
6
11
7
Бартоло
0
0
7
Бартоло
Остались в запасе
Арис
Волос
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
16
Христос Сьелис
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
8
Lerin Duarte
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
Остались в запасе
16
Христос Сьелис
ЦФ
22
Паоло Фернандес
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Арис - Волос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
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