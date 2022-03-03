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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Атромитос - Волос
Атромитос - Волос: обзор матча 03 марта 2022
Атромитос
03.03.2022, четверг, 20:30
Греция. Суперлига, 16 тур
2 : 1
Завершен
Волос
26'
D. Denic
90+1'
Э. Кулурис
37'
А. Регаттен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атромитос - Волос
ГОЛ! 2:1!
Э. Кулурис
Пас отдал
Х. Муньис
90'
+1
81'
Замена
К. Росеро
️️️️
А. Регаттен
81'
Замена
️️️️
С. Нинис
Замена
П. Саломон
️️️️
К. Пападопулос
79'
Желтая карточка
Д. Алибек
69'
Замена
Д. Ротариу
️️️️
A. Nabi
65'
Замена
Х. Муньис
️️️️
D. Denic
64'
64'
Замена
Ж. Баррьентос
️️️️
Т. Цоканис
46'
Замена
J. Correa
️️️️
Х. Бартоло
37'
ГОЛ! 1:1!
А. Регаттен
Пас отдал
Ф. Феррари
29'
Желтая карточка
Ф. Феррари
ГОЛ! 1:0!
D. Denic
Пас отдал
A. Nabi
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атромитос
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
8
Dorde Denic
ЦП
7
Александрос Карталис
ЦФ
5
Димитриос Хацисаяс
ЦФ
10
Adil Nabi
ЦФ
3
Аугуст Эрлингмарк
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
99
Георгиос Цоварас
ЦФ
1
Андреас Янниотис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Волос
4
Эмилиано Пурита
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
26
Франко Феррари
ЦЗ
6
Тасос Цоканис
ЦЗ
6
Alex Soares
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦФ
7
Хулиан Бартоло
ЦФ
11
Сотирис Нинис
ЦФ
2
Levent GÃ¼len
ЦФ
21
Symeon Papadopoulos
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Атромитос
35
Марко Марич
ВР
33
Dani Castellano
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
10
Хуан Муньис
ЦФ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Волос
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
21
Димитриос Метаксас
ЦП
0
J. Correa
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
7
Кевин Росеро
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
2-1-5
14
Пападопулос
19
Кивракидис
8
7
Алибек
1
Янниотис
99
Цоварас
9
Кулурис
3
Эрлингмарк
4-2-5
5
Райнер
26
Феррари
6
Цоканис
4
Пурита
6
11
17
Регаттен
21
2
11
Нинис
7
Бартоло
14
Пападопулос
10
Саломон
10
Саломон
14
Пападопулос
10
7
Ротариу
7
Ротариу
10
8
10
Муньис
10
Муньис
8
6
Цоканис
14
Баррьентос
14
Баррьентос
6
Цоканис
7
Бартоло
0
0
7
Бартоло
17
Регаттен
7
Росеро
7
Росеро
17
Регаттен
Остались в запасе
Атромитос
Волос
35
Марко Марич
ВР
33
Dani Castellano
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Хуан Феррандо
Остались в запасе
35
Марко Марич
ВР
33
Dani Castellano
ЦЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
14
Виктор Клонаридис
ЦФ
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
10
Срджан Спиридонович
ЦФ
Остались в запасе
55
Борис Клейман
ВР
17
Николай Алхо
ЦЗ
21
Димитриос Метаксас
ЦП
16
Христос Сьелис
ЦФ
9
Том ван Верт
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Главный тренер
Хуан Феррандо
Статистика матча Атромитос - Волос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Волос
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Панетоликос
1 : 0
22.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 10 тур
Волос
1 : 3
07.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 7 тур
Левадиакос
0 : 0
17.10.2026
Волос
Информация о матче
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